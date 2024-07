Friggitrice ad aria XXL da 8 litri in MEGA sconto a soli 75,99€

Se hai deciso di acquistare, finalmente, una friggitrice ad aria per mangiare in maniera più sana e – soprattutto in questo periodo – per non stare sempre con i fornelli accesi, su Amazon c’è proprio quello che fa al caso tuo. Infatti, grazie a questa imperdibile offerta a tempo oggi hai la possibilità di portarti a casa questa ottima friggitrice ad aria XXL da 8 litri al prezzo pazzesco di soli 75,99 euro.

Ebbene si, se approfitterai subito dello sconto davvero niente male di Amazon, questo imperdibile elettrodomestico per la tua cucina sarà tuo al prezzo davvero niente male! Inoltre, se sei un cliente Amazon Prime, per te la spedizione e il reso saranno gratuiti in tutta Italia, senza alcun costo aggiuntivo. Per questo motivo, se ancora non lo hai fatto, attiva la prova gratuita di 30 giorni in qualsiasi momento.

Con un solo tocco, avrai la possibilità di scegliere una tra le 12 comode funzioni di cottura e potrai cucinare le tue pietanze in maniera deliziosa grazie all’aiuto di “Euary chef”. Inoltre, potrai impostare la temperatura ed il tempo che preferisci in base alle ricette che andrai a cucinare.

Grazie alla schermata di visualizzazione di Euary, con un design ergonomico, potrai tranquillamente monitorare lo stato di cottura del cibo in qualsiasi momento, senza dover estrarre il cestino. Questa fantastica friggitrice ad aria Euary è stata sistematicamente progettata con un sistema di controllo intelligente della temperatura e una circolazione dell’aria calda a 360°, in questo modo verranno riscaldati gli alimenti in modo uniforme.

Il risultato della cottura sarà una pietanza croccante all’esterno e teneri all’interno. Potrai ridurre l’utilizzo di grassi e non dovrai aggiungere olio di cottura extra. Insomma, non ti resta che acquistare subito questa magnifica friggitrice ad aria XXL da 8 litri in mega sconto al prezzo di poco meno di 76 euro!