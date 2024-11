Friggitrice ad aria XXL che rimpiazza il forno: Princess 11L a -37%

Se non hai un forno tradizionale a casa, non hanno utilizzarlo oppure dovresti sostituirlo Lascia stare i modelli convenzionali e porta a casa una friggitrice ad aria che lo rimpiazza e in tutte le sue sfaccettature. La Princess Forno Deluxe è un vero asso nella manica che ti permette di cucinare qualunque pietanza senza rinunciare a una singola funzione. Puoi acquistarla a soli 94,99€ su Amazon cogliendo al volo lo sconto del 37% che ti offre il Black Friday 2024.

Princess Forno Deluxe, la friggitrice che rimpiazza il forno tradizionale

La friggitrice ad aria Princess Forno Deluxe è un sistema di cottura intelligente e che si adatta più utilizzi. Questo modello, in particolare, non ti fa rimpiangere il forno tradizionale perché ha una capienza da 11 litri e ti consente di cucinare più alimenti allo stesso momento.

Come vedi, ricevi tutto l’occorrente per metterla in funzione. Hai a disposizione tre griglie, i manici per estrarle e persino il girapollo e il cestello inclusi così da poter cucinare anche piatti elaborati in una volta sola. Con una potenza massima di 1800 watt ed accessori realizzati in acciaio inossidabile, sperimentare diventa all’ordine del giorno.

Ma non ti preoccupare perché hai comunque a disposizione il display LED touch con 10 programmi preimpostati che semplificano ogni azione. Se poi hai bisogno di cotture specifiche, Crea il tuo programma con timer e temperatura personalizzabile.

A soli 94,99€ su Amazon, la Princess Forno Deluxe è friggitrice ad aria da non farsi scappare. Comprarla immediatamente con uno sconto del 37% che ti offre il black friday 2024.

Le spedizioni sono gratuite e veloci su tutto il territorio italiano con Amazon Prime.