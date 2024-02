Friggitrice ad aria Princess a 79€ su Amazon, e non usi più i fornelli

Anche chi ama cucinare non è sempre al top e a volte si vorrebbe solo urlare. Ma oggi puoi avere un elettrodomestico che praticamente cucina al posto tuo senza spendere molto. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello la Friggitrice ad aria Princess a soli 79,99 euro, anziché 109,99 euro.

Anche se potresti non visualizzarlo, dal prezzo di listino hai uno sconto del 27% che quindi ti fa risparmiare ben 30 euro sul totale. Con questo acquisto la tua cucina diventerà una bomba: veloce, semplice e sana. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 16 euro al mese per 5 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

Friggitrice ad aria Princess con cestello da 6,5L e 12 programmi

Grazie al suo ampio cestello da 6,5 litri, potrai cucinare di tutto senza sforzo. All’interno puoi metterci un pollo intero o 1,5 Kg di patatine da friggere. E poi è dotato di un divisore che ti consente di cuocere due cose diverse contemporaneamente. Questo velocizza ulteriormente le preparazioni.

È molto elegante e compatta ed è dotata di un pratico pannello touch dove potrai impostare la temperatura fin a un massimo di 200° C e un timer. Oppure puoi scegliere uno dei 12 programmi preimpostati per tante preparazioni.

Assolutamente da non lasciarsela sfuggire. Quindi fai presto, vai subito su Amazon e acquista la tua Friggitrice ad aria Princess a soli 79,99 euro, anziché 109,99 euro. Se completi l’ordine adesso la riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.