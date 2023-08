Friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Deluxe: sconto SHOCK

Se stavi aspettando un ribasso del prezzo per acquistare questa magnifica friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Deluxe, non hai altro tempo da perdere. Infatti, oggi e per poco tempo ancora, potrai acquistare questo imperdibile elettrodomestico al prezzo assolutamente folle di soli 79,99 euro invece di 224,99 euro.

Ebbene si, potai portati a casa questa friggitrice ad aria risparmiando una cifra esagerata, ma solo se approfitterai subito dello sconto bomba del 51% e di un ulteriore sconto di 30 euro che potrai applicare tramite coupon. Inoltre, se sei cliente Amazon Prime, come ben saprai, potrai approfittare di diversi vantaggi come la spedizione e i resi gratuiti senza costi aggiuntivi in tutta Italia.

Utilizzando la friggitrice ad aria Moulinex, avrai la possibilità di mettere in tavola, per tutta la famiglia, piatti leggeri e gustosi, senza utilizzare i fornelli. Potrai eliminare quasi totalmente l’utilizzo di olio e di grassi per preparare i tuoi cibi preferiti e potrai friggere, arrostire, cuocere e grigliare semplicemente utilizzando questo spettacolare elettrodomestico.

Perfetta anche per una famiglia numerosa, per ben 6 persone, la friggitrice ad aria calda XL ha una capienza di ben 4.2 litri. A seconda di quello che cucinerai, avrai la possibilità di utilizzare 8 modalità preimpostate ossia Patatine fritte, Cotolette, Gamberetti, Torte, Pizza, Pesce, Grill, Arrosto.

Così facendo, ogni tuo piatto avrà la giusta cottura e sarà pronta nei tempi e nella maniera giusta. Potrai scegliere una temperatura ad alta precisione compresa tra i 80 °C e 200 ° e le tue ricette avranno un gusto unico. Caratterizzato da un design compatto, questo dispositivo da cucina è assolutamente da non perdere a questo prezzo incredibilmente basso.

Dunque, non ti resta che correre su Amazon e acquistare subito questa spettacolare friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Deluxe in offerta al prezzo di soli 79,99 euro. Affrettati, il doppio sconto potrebbe terminare da un momento all’altro e sarebbe un vero peccato perdere questa occasione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.