Friggitrice ad aria Moulinex da 11 litri e doppio cestello per cucina easy&fast

Cucini sempre per tantissime persone e hai deciso di acquistare un elettrodomestico che possa agevolarti nelle tue preparazioni? Allora dai un’occhiata a questa occasione straordinaria. Se vai subito su Amazon puoi mettere nel tuo carrello la friggitrice ad aria Moulinex a soli 199,69 euro, invece che 289,99 euro.

Sembra incredibile ma ti assicuro che è tutto vero. Anche se potresti non visualizzarlo considera che sul prezzo originale c’è uno sconto del 31% e dunque in questo momento risparmi più di 90 euro sul totale. Ma la promozione non è finita qui. Se preferisci puoi acquistare subito e pagare in comode rate da 39,94 euro al mese per 5 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

Friggitrice ad aria Moulinex: doppia preparazione in contemporanea

Sicuramente una delle caratteristiche più interessanti della friggitrice ad aria Moulinex e il suo doppio cestello con capienza totale di 11 litri che ti consente quindi di cuocere due pietanze differenti nello stesso momento. Questo ti permette di risparmiare tempo ed essere più veloce. Inoltre ha un design compatto ed elegante nonostante la sua generosa capienza.

Possiede un pratico display dove puoi impostare uno dei 7 programmi precaricati per tanti piatti semplici e veloci. Puoi anche scegliere la temperatura manualmente da 40 °C fino a 200 °C. L’aria circola all’interno in modo continuo e omogeneo riuscendo a cuocere tutti i cibi in modo perfetto. Consuma il 70% in meno dell’energia elettrica ed è il 45% più veloce rispetto a un forno tradizionale. Inoltre puoi scaricare l’app sul tuo smartphone per tante ricette sfiziose.

Fai presto perché difficilmente un’offerta del genere durerà a lungo. Quindi vai ora su Amazon e acquista la tua friggitrice ad aria Moulinex a soli 199,69 euro, invece che 289,99 euro. Quanto costa la spedizione? Nulla se sei iscritta ad Amazon Prime. Se non sei ancora abbonata fallo adesso cliccando qui.