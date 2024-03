Friggitrice ad aria in super offerta: tantissime funzioni preimpostate

La friggitrice ad aria Cosori Turbo Blaze si distingue per l’innovativo motore in corrente continua (DC) che permette un controllo preciso della temperatura e dell’umidità, garantendo risultati di cottura superiori.

La capacità di 6 litri offre ampio spazio per preparare cibi per tutta la famiglia, mentre le 9 funzioni preimpostate e le 5 velocità della ventola offrono versatilità e personalizzazione nel processo di cottura.

Attualmente è in offerta su Amazon con un piccolo sconto sul suo normale prezzo di listino. Con il buono da 20€, la paghi solamente 149,99€: per riscattare l’offerta non devi fare altro che spuntare la casella che si trova sotto al prezzo del prodotto.

Il design compatto e silenzioso, con un livello di rumore di soli 51 dB, rende questa friggitrice un’aggiunta discreta a qualsiasi cucina. Inoltre, il materiale interno in metallo, sicuro e facile da pulire, assicura una manutenzione semplice e veloce.

L’accesso a oltre 110 ricette e 96 tabelle di cottura degli ingredienti tramite l’app VeSync amplifica l’esperienza di uso, facilitando il processo di apprendimento e permettendo a chiunque di diventare un master chef nella propria cucina.

Offerta a 149,99€ con un coupon sconto da 20€, rappresenta un’opportunità eccellente per chi cerca una soluzione avanzata per cucinare in modo più sano, riducendo significativamente l’uso di olio senza compromettere il sapore e la qualità dei cibi. Non farti scappare questa offerta!