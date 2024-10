Friggitrice ad aria Haier 9-in-1 da 7 litri in MAXI SCONTO su Amazon (-55%)

Una fantastica aggiunta per la tua cucina arriva da Amazon dove la friggitrice ad aria 9-in-1 di Haier è in sconto addirittura del 55%: questo significa che puoi acquistarla a soli 99,90 euro invece di 219,99. Ti porterai a casa una friggitrice ad aria super capiente adatta a numerose tipologie di piatti.

Friggitrice ad aria 9-in-1: tante possibilità per te

Questa friggitrice ad aria è destinata a diventare il tuo principale strumento in cucina: dotata di funzioni 9-in-1, ti permette di cuocere, arrostire, grigliare, scongelare, riscaldare, cuocere lentamente e perfino preparare yogurt.

La capacità di 7 litri è davvero abbondante ed è perfetta per preparare le porzioni di una famiglia intera. Il controllo della temperatura spazia da 40° a 200°, permettendo di scegliere con precisione, mentre il coperchio in vetro è utile per monitorare facilmente il processo di cottura senza dover aprire la friggitrice.

L’apparecchio è dotato di programmi automatici su misura per cucinare con facilità diverse tipologie di alimenti: naturalmente, puoi sempre optare sulla modalità manuale per le tue ricette personalizzate.

Questa friggitrice ad aria è una scelta perfetta se vuoi sperimentare nuovi piatti godendo al contempo di cotture più sane: approfitta del 55% di sconto e acquistala a soli 99,90 euro invece di 219,99.