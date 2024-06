Friggitrice ad aria GIGANTE 10 litri con accessori: quasi METÀ PREZZO (94€)

Certamente questo non è un modello di friggitrice ad aria come gli altri. Assomiglia più a un vero e proprio forno, con una capienza di 10 litri e tutta la potenza della cottura a 360°. Lascia i fornelli spenti e divertiti a preparare i piatti buonissimi in poco tempo e con pochi grassi!

Grazie a questa incredibile promozione Amazon a tempo, adesso hai la possibilità di portarlo a casa a 94,04€ soltanto invece di 179,99€: attiva il coupon in pagina e completa adesso il tuo ordine per approfittarne. Le spedizioni sono veloci e senza costi aggiuntivi se sei abbonato ai servizi Prime. Disponibilità in promozione limitatissima.

Questa straordinaria macchina multifunzione offre ben 10 modalità di cottura in una sola unità compatta. Non si tratta solo di una semplice friggitrice ad aria, ma di un vero e proprio assistente in cucina in grado di soddisfare ogni tua esigenza culinaria.

Grazie alla sua tecnologia all’avanguardia, utilizza un sistema di circolazione dell’aria calda a 360 gradi per ottenere risultati sorprendenti. Addio grassi in eccesso, benvenuta croccantezza perfetta! Con temperature regolabili da 80°C a 200°C, potrai arrostire, grigliare, cuocere, essiccare e persino preparare deliziose pizze homemade.

La capienza di 10 litri ti permetterà di preparare porzioni generose per tutta la famiglia, senza dover cucinare in più riprese. Che tu voglia gustose patatine fritte, teneri bocconcini di pollo o sfiziosi snack, la friggitrice Innsky sarà all’altezza della situazione.

L’ampio display touch screen LED ti guiderà semplicemente attraverso le varie modalità di cottura, mentre la pratica funzione di rotazione automatica assicurerà una doratura uniforme senza bisogno di scuotere manualmente il cibo. Addio fatiche e benvenuta cottura perfetta!

Inoltre, questa friggitrice ad aria è dotata di ben 6 accessori inclusi nel prezzo: una griglia per grigliare, una leccarda per raccogliere i grassi, una spianatoia per la pizza, una paniera per friggere, un vassoio per essiccare e un pratico ricettario per ispirarti in cucina.

Progettata con materiali di alta qualità, è realizzata in acciaio inossidabile resistente e plastica senza BPA. Elegante e raffinata, si adatterà perfettamente al tuo arredo cucina, mentre il design compatto ne faciliterà l’utilizzo e lo stoccaggio.

Perdere questa occasione sarebbe un vero peccato. Questa eccellente friggitrice ad aria con capienza da ben 10 litri e un sacco di accessori ti permetterà di preparare di tutto in pochissimo tempo anche se siete in tanti a mangiare. Attiva l’offerta in pagina e completa il tuo ordine per averla a 94€ circa soltanto. La riceve a casa in modo veloce e senza alcun costo aggiuntivo, grazie ai servizi Prime.Promo a tempo con scorte limitate.