Friggitrice ad aria da 8L in super offerta: con il coupon è tua ad un prezzaccio

Se stai cercando un modo innovativo e sano per preparare deliziosi piatti per tutta la famiglia, la friggitrice ad aria Aigostar da 8 litri è ciò che fa per te. Attualmente in offerta su Amazon a soli 71,99€, con un ulteriore sconto del 20% utilizzando il coupon, questo elettrodomestico versatile è un’aggiunta eccellente per qualsiasi cucina.

La friggitrice ad aria Aigostar si distingue per il suo design unico con una finestra di visualizzazione trasparente, che consente di monitorare lo stato di cottura senza dover aprire il cassetto. Questo è particolarmente utile per i principianti in cucina, permettendo di controllare facilmente la cottura dei cibi e assicurarsi che siano perfetti ogni volta.

Con una capacità XXL di 8 litri e una potenza di 1700 W, questa friggitrice è in grado di preparare pasti per 6-8 persone in tempi ridotti, ideale per famiglie numerose o per quando si hanno ospiti. Il cestello antiaderente è rimovibile e lavabile in lavastoviglie, rendendo la pulizia un gioco da ragazzi.

La friggitrice ad aria Aigostar utilizza la tecnologia di circolazione dell’aria calda a 360° per cucinare i cibi in modo uniforme e ridurre il grasso dell’80%. Questo metodo di cottura non solo rende i pasti più sani, ma conserva anche il sapore e la croccantezza tipici delle fritture tradizionali. Inoltre, tutte le parti a contatto con gli alimenti sono prive di BPA, garantendo sicurezza e salute.

Dotata di 12 programmi preimpostati e una funzione di preriscaldamento intelligente, la friggitrice ad aria Aigostar offre versatilità e facilità d’uso. Le due manopole e i due display LED indipendenti permettono di selezionare facilmente il programma di cottura desiderato e monitorare il progresso. Inoltre, la friggitrice è progettata con piedini antiscivolo e un portacorda di alimentazione per garantire stabilità e ordine in cucina.

Tutte caratteristiche davvero notevoli per un prodotto che, ancora per pochissimo tempo, può essere tuo a meno di 72€. Non farti assolutamente scappare questa offerta e acquistala subito per averla con lo sconto del 20%.