Friggitrice ad aria con DOPPIO CESTELLO: fantastico sconto a tempo su Amazon

Continuiamo a scavare su Amazon alla ricerca delle ultime offerte per i regali di Natale dell’ultimo momento. È molto interessante il prezzo proposto per questa immensa friggitrice ad aria con doppio cestello del marchio Moulinex che puoi acquistare a soli 129,99 euro, con spedizione Prime e persino pagamento a rate attivabile.

Friggitrice ad aria con doppio cestello: cucini per tutta la famiglia

Una friggitrice ad aria di queste dimensioni si presta certamente a famiglie numerose, ma anche per cene con amici. Ha una capacità complessiva di 8,3 litri, il che significa che puoi servire dalle 6 alle 8 persone sfruttando appunto la genialata del doppio cestello, che ti permette di cuocere allo stesso momento due cose diverse.

Sì, i due cestelli sono dotati ognuno di tempi e temperature personalizzati, quindi non dovrai per forza cucinare cose che richiedono lo stesso metodo di cottura. La friggitrice è dotata di 7 programmi preimpostati, più uno aggiuntivo manuale che puoi gestire nel modo che preferisci.

Le parti rimovibili sono lavabili anche in lavastoviglie per avere una pulizia rapida e senza stress al termine della cena: a completare il tutto, persino una applicazione gratuita per smartphone con cui dare uno sguardo a tantissime ricette da cui prendere ispirazione.

La friggitrice ad aria Moulinex con doppio cestello è un regalo di Natale, per te o qualcun altro, davvero interessante: acquistala adesso su Amazon a soli 129,99 euro.