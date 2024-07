Friggitrice ad aria COMPATTA con touchscreen: 40% di sconto su Amazon

Amazon offre uno sconto del 40% sulla friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Compact che, come suggerisce il nome, ha dimensioni ridotte rispetto al normale senza risparmiare spazio sul cestello, in grado di cuocere cibi per 4 persone. Puoi acquistarla a soli 59,99 euro invece di 99,99. Un’offerta lampo a disponibilità limitata.

Moulinex Easy Fry Compact: la friggitrice ad aria piccola ma potente

La friggitrice ad aria Moulinex è dotata di una potenza di 1300 W e una capacità di 3 L, così da essere perfetta per preparare piatti gustosi da 1 a 4 persone risparmiando spazio sulla tua cucina. L’utilizzo di un elettrodomestico di questo tipo ti permette di risparmiare fino al 70% di energia rispetto ai metodi di cottura tradizionali, ottenendo risultati il 39% più rapidi.

Il touchscreen digitale è una chicca elegante da cui selezionare uno dei 10 programmi di cottura preimpostati – Patatine fritte, Pollo, Carne, Pesce, Dolce, Pizza, Nuggets, Verdure, Gamberetti e Bacon -, e lasciare che la friggitrice faccia il resto. Naturalmente puoi anche impostare manualmente temperatura e tempi di cottura per le tue ricette personalizzate.

I componenti sono rimovibili e lavabili in lavastoviglie, così da facilitare anche la manutenzione e la pulizia. La soluzione sempre più diffusa nelle cucine di tutti gli italiani e che adesso può essere tua ad un super prezzo: acquistala a soli 59,99 euro.