Friggitrice ad aria 8 in 1 da 6,5L a prezzo folle, solo 39€ su Amazon

Prima che tutto finisca e sia troppo tardi voglio dirti che la promozione che ti sto per segnalare sparirà in un attimo e quindi devi essere davvero velocissima. Se vai subito su Amazon puoi mettere nel tuo carrello questa friggitrice ad aria da 6,5 litri a soli 39,47 euro, invece che 78,95 euro, applicando il coupon visibile in pagina.

Ti assicuro che tutto vero, non ci sono errori di prezzo e non stai sognando. Siamo di fronte a uno sconto folle del 50% che taglia il prezzo e ti fa risparmiare tantissimo. Avrai così la possibilità di cuocere tantissimi cibi in modo veloce e con meno grassi senza nemmeno usare i fornelli. Ti segnalo per correttezza che si tratta di un prodotto venduto da terzi e non direttamente da Amazon ma che potrai comunque restituirlo entro 30 giorni.

Friggitrice ad aria con cestello capiente a prezzo ridicolo

Senza girarci troppo intorno, è chiaramente il prezzo che fa luccicare gli occhi ma non è l’unica cosa interessante di questa friggitrice ad aria. Grazie al suo cestello capiente da 6,5 litri potrai cucinare per tante persone in modo molto più semplice e veloce. Metti tutto all’interno, premi un pulsante e aspetti che tutto sia pronto per servirlo in tavola.

Possiede ben 8 programmi preimpostati per fare tantissime preparazioni in un attimo. Potrai regolare anche la temperatura manualmente da un minimo di 80 °C fino a un massimo di 200 °C e impostare un timer fino a 60 minuti. Gode di un design compatto e moderno con un pratico pannello digitale dove puoi vedere la temperatura e impostare i vari programmi. Inoltre il cestello è removibile per poterlo pulire più facilmente.

Questa è assolutamente una di quelle offerte che capitano una volta nella vita e quindi devi fare in fretta. Dunque fiondati su Amazon e acquista la tua friggitrice ad aria da 6,5 litri a soli 39,47 euro, invece che 78,95 euro, applicando il coupon visibile in pagina. Completa l’ordine adesso e la riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ad Amazon Prime. Non sei ancora abbonata? Che aspetti? Fallo ora cliccando qui.