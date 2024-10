Friggitrice ad aria 5L: non solo XXL ma anche di Design in cucina (-50%)

Un prodottino che nella cucina si rivela di comodità assoluta. Questa Friggitrice ad Aria di Chefree non solo hai cinque funzioni al suo interno ma ti permette di tenere sotto controllo la cottura con la sua finestra in vetro. Proprio come un forno ventilato ma in miniatura. La comodità? Si mette in lavastoviglie e consuma molto di meno. Puoi acquistarla a soli 60€ su Amazon con uno sconto del 50%, è un’offerta a tempo quindi completa l’acquisto subito.

Friggitrice ad Aria Chefree, perché scegliere questo modello?

È capiente ma occupa poco spazio. Il suo design ultra moderno non ha grande dimensioni quindi in cucina sta bene un po’ ovunque. Facilissima da utilizzare, la Friggitrice ad Aria di Chefree cucina qualunque pietanza in 6 modalità differenti garantendoti risultati eccellenti e veloci. Puoi smettere di utilizzare tutto quell’olio in eccedenza visto che non servirà più per avere piatti buoni e belli.

Il cestello da 5L è antiaderente ed ha una forma squadrata per ospitare quanti più alimenti possibili. Puoi cucinare in una sola “infornata” per tutta la famiglia. Scegli il tipo di programma con il display LED touch e poi imposta sia timer che temperatura. Questo modello raggiunge i 230°, caratteristica da non sottovalutare visto che molti altri più rinomati si fermano ai 200°.

Lo sportello in vetro ti permette di visualizzare l’andamento della cottura senza interromperla e di tenere sotto controllo i piatti. Se non sai cosa cucinare, scarica l’applicazione sul tuo smartphone e beneficia di ricette online gratuite e a tua pronta disposizione.

Le 6 modalità di cottura di questa Friggitrice ad Aria sono:

frittura;

arrostire;

grigliare;

modalità verdure;

disidratare;

cuocere.

A soli 60€ su Amazon, la Friggitrice ad Aria di Chefree non è da farsela scappare. Approfitta immediatamente dello sconto del 50% per completare l’acquisto con un click.

Le spedizioni sono gratuite e rapide in tutta Italia se hai un abbonamento Amazon Prime attivo sul tuo account.