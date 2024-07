Friggitrice ad aria 4.2 litri con 8 programmi a 49,99€ (offerta Prime Day)

Aspettavi i Prime Day 2024 per acquistare la tua prima friggitrice ad aria e scoprirne tutti i vantaggi? Allora approfitta di questo sconto valido per le ultime ore sulla friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Deluxe, con cestello da 4.2 litri e 8 programmi di cottura, che puoi acquistare a soli 49,99 euro.

Friggitrice ad aria Moulinex: cucina facilmente per 6 persone

Questa friggitrice è dotata di un cestello da 4,2 litri che è l’ideale per cucinare cibi fino ad un massimo di 6 persone. Il controllo preciso della temperatura, che va da 80 °C a 200 °C, è affidato ad un pratico pannello touch retroilluminato dandoti la possibilità di avere risultati sempre perfetti adattando la cottura alle tue ricette.

Gli 8 programmi di cottura preimpostati sono utili per preparare patatine, cotolette, gamberetti, torte, pizza, pesce, grill e arrosti: il tutto sempre tramite l’interfaccia digitale intuitiva e facile da usare che permette una rapida selezione del tuo programma preferito. Altrimenti, puoi optare per il programma manuale.

Tutti i componenti della friggitrice sono removibili e lavabili in lavastoviglie, così da semplificare anche la manutenzione post-cottura.

Una scelta perfetta se desideri mantenere un’alimentazione sana senza rinunciare al gusto, con un design compatto e moderno che si adatterà facilmente alla tua cucina. Acquistala adesso a soli 49,99 euro.