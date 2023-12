Freeform l'app che non può mancare su iPhone

L’iPhone è uno strumento che permette di rimanere connessi anche grazie a diverse applicazioni utili e indispensabili. Infatti, di per sé, offre diverse funzioni che possono essere ampliate con l’utilizzo di app specifiche, come Freeform. Una piattaforma ideale per il brainstorming e che rappresenta un ottimo supporto anche per la collaborazione e la mappatura mentale. Nello specifico, Freeform è un’app gratuita di brainstorming introdotta in iOS 16, che si rivela un ottimo metodo per annotare qualsiasi idea, utilizzandola proprio come una lavagna virtuale e ampliando la propria creatività. Ecco nello specifico di cosa si tratta e come sfruttare al meglio Freeform.

Freeform l’app da non perdere sull’iPhone

Freeform è un’applicazione ideale per liberare la propria creatività. Non solo offre un ambiente perfetto per esprimersi a livello personale, ma facilita anche la collaborazione con il proprio team, permettendo di lavorare insieme in modo comodo e efficiente.

Tra le sue molteplici funzionalità, Freeform offre il supporto per blocchi di note, blocchi di testo e disegno libero tramite mouse, dito o Apple Pencil. Inoltre, consente di includere file, immagini, siti web e altre informazioni rilevanti per arricchire i dettagli del tuo lavoro. Ma non finisce qui: offre la possibilità di gestire più di 700 opzioni diverse, permettendo di scegliere in base alla forma, al diagramma o alle informazioni specifiche che si desidera includere nel progetto. Questa flessibilità rende Freeform uno strumento potente e versatile per qualsiasi tipo di lavoro creativo o collaborativo.

Come sfruttare Freeform

Freeform è stato ampiamente studiato per permettere a chiunque di trovare un utilizzo adatto alle proprie esigenze. Può essere sfruttato in diverse circostanze, come la prima fase di progettazione per studenti e lavoratori, fornendo un mezzo digitale per rifinire le idee e creare un grafico in modo comodo e veloce. Può anche essere utilizzato per scopi più personali e leggeri, come la pianificazione di un evento speciale, come un compleanno, o l’itinerario di un viaggio. Inoltre, può essere utilizzato per creare i contenuti di un nuovo progetto per un opuscolo, un poster o un altro documento.

Nell’ambito professionale, è possibile annotare le novità del marchio aziendale con nuovi colori, loghi e idee. Insomma, Freeform è una vera e propria agenda digitale sempre a portata di mano. Infatti, selezionando le opzioni specifiche per la condivisione e la sincronizzazione, è possibile usufruire dell’app su diversi dispositivi, restando sempre collegati con i propri lavori.

Le novità di Freeform

A rendere speciale l’applicazione di Freeform sono le sue funzionalità aggiuntive che la distinguono dagli altri strumenti di mappatura mentale. In particolare, offre la possibilità di supportare fino a 100 persone che lavorano sulla stessa bacheca. Inoltre, permette la condivisione delle bacheche in formato libero sull’app Messaggi per inviti semplici, nonché l’invito tramite collegamento o e-mail.

Inoltre, è anche possibile collaborare tramite FaceTime mentre si lavora contemporaneamente su Freeform, facilitando il brainstorming remoto. L’applicazione supporta i controlli touch e il disegno, così come una tastiera e un mouse. Inoltre, il tuo lavoro può essere salvato su iCloud per una facile sincronizzazione, garantendo che non perderai mai il tuo lavoro. Infine, è possibile esportare la bacheca anche come PDF.

Come scaricare Freeform

Per sfruttare al meglio Freeform, è necessario scaricare l’applicazione dall’App Store, indipendentemente dal dispositivo Apple che si sta utilizzando, che sia un iPhone, iPad, MacBook o iMac. Infatti, Freeform è disponibile sull’Apple App Store per qualsiasi dispositivo mobile Apple, ma non è un’app integrata. Pertanto, tutti gli utenti, in caso di collaborazione, devono essere utenti Apple, altrimenti non sarà possibile utilizzare Freeform.

Inoltre, l’applicazione deve essere aggiornata all’ultima versione disponibile per garantire il funzionamento ottimale delle sue funzioni. Se un membro del gruppo utilizza una piattaforma diversa, viene escluso dal processo di brainstorming. Dopo aver preso in considerazione tutte queste specifiche, è possibile scaricare l’applicazione e procedere alla creazione di un documento. Ecco i passaggi specifici per scaricare Freeform:

Accedere all’App Store;

Cercare Freeform;

Procedere su “Ottieni”;

Attendere l’installazione dell’app;

Premere “Apri”,

Accettare i consensi;

Procedere sull’icona della nota con la penna per creare il primo progetto;

Selezionare le funzioni che si preferiscono;

Selezionare la freccia blu in alto a sinistra per salvare il documento;

Visualizzare i lavori in tutte le lavagne.

A questo punto, è possibile creare tutti i progetti che si desiderano e salvarli ogni volta che si vuole. Cliccando su un progetto dalla lista di tutte le lavagne, è possibile procedere con operazioni come rinominare, aggiungere ai preferiti, duplicare, condividere ed eliminare.

Limiti e vantaggi di Freeform

Freeform è un’applicazione che arricchisce l’iPhone e gli altri dispositivi Apple, rendendoli strumenti sempre più completi per scopi professionali come il lavoro o lo studio. Freeform è conosciuta specificamente per facilitare gli utenti che amano lavorare con immagini e grafici e collaborare con i propri colleghi su una lavagna virtuale. In particolare, la piattaforma Freeform offre un supporto gratuito per un efficace lavoro da remoto.

Le funzioni della piattaforma e la sua facilità d’uso rendono lo strumento accessibile per tutti gli utenti Apple. Tuttavia, esiste un limite che impedisce la collaborazione tra dispositivi mobili diversi. Infatti, Freeform è disponibile solo per dispositivi Apple, il che si traduce in un’inaccessibilità per i dispositivi con altri sistemi operativi come Android.