macOS 13.1 UFFICIALE: arriva l'app Freeform e non solo

Apple ha appena distribuito la nuova versione del sistema operativo per computer; si chiama macOS Ventura 13.1 e presenta grandi novità come l’app Freeform, una nuova protezione avanzata dei dati, piccoli upgrade alla funzione di Find My e molto altro ancora. Ovviamente il sistema gira sia sui laptop che su fissi, aventi piattaforma Apple Silicon o Intel Core.

L’aggiornamento si può scaricare in maniera del tutto gratuita su tutti i Mac idonei mediante la sezione “Aggiornamento software” presente nelle impostazioni di sistema. Per coloro che hanno computer più vecchi, c’è anche Big Sur 11.72 e Monterey 12.6.2.

macOS 13.1: tutte le novità

In primo luogo, non possiamo parlare di Freeform, l’app che è arrivata anche su iPhone e iPad e che permette di essere utilizzata come una lavagna bianca condivisa fra più utenti online, all’interno della quale si può disegnare, scrivere, prendere appunti, allegare file, video, foto, grafici e non solo. Il software poi introduce l’Advanced Data Protection per iCloud, la crittografia end-to-end che si estende al backup su iCloud, sulle Note e non solo. Troviamo vari miglioramenti nella sezione dei Messaggi e adesso c’è una feature che consente di riprodurre dei suoni all’interno dell’app Dov’è per individuare meglio gli AirTag, gli AirPods e altri gadget.

Nelle notizie correlate, vi segnaliamo un’interessante offerta relativa ad un laptop fanless della mela; parliamo del meraviglioso MacBook Air (2020) con processore Apple Silicon M1, un computer eccezionale, leggero, con schermo Retina da 13,3″ LCD IPS, 8 GB di memoria unificata e 256 GB di storage interno. Oggi è in sconto su Amazon a soli 979,00€ nella colorazione grigio siderale. Ricordatevi che le spese di spedizione sono gratuite e comprese nel prezzo e volendo si ha anche diritto alla rateizzazione dell’importo del gadget mediante il sistema di Cofidis. La versione argento invece, costa 989,00€. Se siete interessati, vi consigliamo di sbrigarvi ad effettuare l’acquisto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.