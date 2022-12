Francia-Marocco: guarda la semifinale in streaming dall'estero

Mercoledì 14 dicembre 2022 si sfideranno Francia-Marocco. Questa partita, valida per le Semifinali dei Mondiali di Calcio Qatar 2022, decreterà quale delle due squadre passerà in Finale. Il titolo è ambito perché permetterà di poter combattere fino all’ultimo respiro il titolo come Campioni del Mondo 2022.

Se ti trovi all’estero per lavoro o per piacere non ti devi preoccupare. Esiste una soluzione valida ed efficace che ti permetterà di guardare in streaming senza alcun problema questa partita. Come ben sai quest’anno è la Rai a detenere i diritti TV della Coppa del Mondo FIFA 2022.

Quindi per poter vedere Francia-Marocco dovrai installare sul tuo dispositivo, se già non lo hai fatto, una buona VPN. Come sempre puoi scegliere quella che più ti aggrada, ma il nostro consiglio è di optare per NordVPN. Questo perché si tratta di un provider esperto.

Infatti, i suoi server – posizionati in 59 Paesi – sono costantemente aggiornati proprio per rispondere in maniera affermativa contro le restrizioni geografiche delle piattaforme di streaming. Così, tu sarai connesso a Rai Play dall’estero mentre la suddetta piattaforma ti crederà collegato dall’Italia.

Francia-Marocco in streaming dall’estero: come settare NordVPN per non avere problemi

Le Semifinali di Qatar 2022 sono ormai alle porte. Per questo non c’è più tempo da perdere se questa settimana ti trovi all’estero e non vuoi perderti nemmeno una delle due partite in programma. Per vedere Francia-Marocco fuori dall’Italia con Rai Play devi impostare NordVPN nella maniera corretta.

Per prima cosa installala sul tuo dispositivo. Così ti garantirai una connessione prima di tutto stabile e ottimizzata, oltre che senza limiti né censure. Successivamente, una volta attivata, vai alla sezione server e seleziona un server italiano. Ora sei pronto per accedere a Rai Play oltre confine del tricolore.

Approfitta subito dell’Offerta di Natale. Grazie a questa super promozione oggi ottieni NordVPN al 63% di sconto e con 3 mesi gratis. Cosa stai aspettando? Goditi finalmente una navigazione anonima, sicura, senza restrizioni né censure e decisamente più veloce.

