Semifinali Qatar 2022: come vedere le partite in streaming dall'estero

Duplice appuntamento questa settimana per le Semifinali dei Mondiali di Calcio Qatar 2022. Un appuntamento particolarmente atteso visto le quattro squadre che si sfideranno a suon di pallonate. Domani, martedì 13 dicembre 2022, alle ore 20:00 si scontreranno Argentina-Croazia mentre mercoledì 14 dicembre 2022, alle ore 20:00, Francia-Marocco.

Dobbiamo proprio ammettere che questa Coppa del Mondo ci ha davvero stupito con i suoi colpi di scena. La sconfitta del Brasile a opera della Croazia e il Portogallo mandato a casa dal Marocco ci hanno lasciato tutti a bocca aperta. Evidentemente queste due squadre si sono meritate il risultato ottenuto. La storia però è ancora tutta da scrivere.

Se non vuoi perderti nemmeno uno degli appuntamenti in programma per le Semifinali di Qatar 2022 anche se ti trovi all’estero allora devi seguire i nostri consigli. Per prima cosa affidati a Rai Play per poter vedere le partite in streaming. Si tratta della piattaforma gestita da Mamma Rai che quest’anno trasmette i Mondiali di Calcio in esclusiva.

Poi però devi aggirare le restrizioni geografiche imposte. Per far questo ti basta una buona VPN. Se cerchi quella giusta proprio per questa funzionalità allora devi affidarti ad AtlasVPN. I suoi server sono costantemente aggiornati per assicurarti una navigazione e uno streaming senza limitazioni né censure.

Semifinali Qatar 2022 in streaming anche dall’estero: come sfruttare AtlasVPN

Per poterti gustare tutte e due le partite delle Semifinali di Qatar 2022 devi installare sul tuo dispositivo AtlasVPN. Questo provider ti permette di aggirare le restrizioni geografiche delle piattaforme di streaming live e on demand come Rai Play. Avrai anche tanta sicurezza in più durante la navigazione online di tutti i giorni grazie al tunnel crittografato attivo quando sei connesso.

Una volta attivata devi andare alla sezione dedicata ai server e selezionare manualmente un server italiano. Questo renderà la tua connessione compatibile con l’accesso ai contenuti di Rai Play. Infatti, collegandoti a un server italiano la tua navigazione sembrerà attiva proprio dall’Italia nonostante tu ti trovi in un altro Paese.

In più, con AtlasVPN, toccherai con mano l’ottimizzazione che questo provider fornisce. I suoi server con larghezza di banda illimitata ti garantiscono uno streaming più veloce e senza buffering anche in 4K. Cosa stai aspettando? Goditi le Semifinali di Qatar 2022 ovunque tu sia senza problemi né restrizioni.

