Fotocamera da 200MP e chipset potente: il Redmi Note 13 Pro è tuo a soli 305€

Grandi prestazioni, un comparto fotografico di primo livello e un prezzo sfacciatamente aggressivo. E’ questa la formula vincente che rende il Redmi Note 13 Pro una delle migliori opzioni nel segmento mid-range degli smartphone Android. Oggi è in super offerta su eBay: lo paghi 305€, un prezzo ridicolo considerata l’ottima scheda tecnica di questo device.

E’ equipaggiato con uno stupendo display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione di 2712 x 1220 pixel, supporto Dolby Vision e un refresh rate adattivo fino a 120Hz. La protezione è garantita dal Corning Gorilla Glass Victus, un significativo miglioramento rispetto ai modelli precedenti

Sotto il cofano, il Redmi Note 13 Pro è alimentato dal processore Snapdragon 7s Gen 2, accompagnato, nella versione protagonista di questa offerta, da ben 12GB di RAM e 512GB di storage.

La batteria da 5100 mAh garantisce un’autonomia di circa un giorno e mezzo con un uso moderato. Il supporto per la ricarica rapida da 67W permette di ricaricare rapidamente il dispositivo, arrivando al 74% di carica in appena 30 minuti.

Il comparto fotografico del Redmi Note 13 Pro include un sensore principale da 200MP, un ultra-wide da 8MP e un sensore macro da 2MP. Le prestazioni della fotocamera sono generalmente buone, con immagini vivide e un’eccellente gestione della gamma dinamica.

Il software MIUI 14 basato su Android 13 offre numerose funzionalità. Xiaomi promette tre anni di aggiornamenti principali del sistema operativo e quattro anni di patch di sicurezza, assicurando una buona longevità al telefono. Non perdere questa occasione e acquistalo subito a soli 304€: al momento del checkout potrai dividere l’importo in tre rate, scegliendo PayPal come metodo di pagamento.