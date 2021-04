Fossil World Timer è il nuovo orologio a carica solare, che la compagnia lancerà in occasione della giornata della terra per rinnovare il suo impegno nell’iniziativa “Make Time For Good”. Bello e ricco di significato, si potrà acquistare dal 22 aprile 2021 al prezzo di 169€.

Fossil World Timer ufficiale: speciale fuori e dentro

Un orologio che funziona a batterie ricaricabili attraverso energia solare: bastano 8 ore al sole per garantire al dispositivo 3 mesi di utilizzo. La cassa da 42 millimetri è realizzata a partire dall’olio di ricino mentre il cinturino con bottiglie di plastica riciclate (rPet).

A World-Timer non mancano le funzionalità principali che si richiedono a un buon wearable come bussola, cronometro, sveglie, timer e gestione dei fusi orario (si può scegliere di visualizzare l’orario di 49 città differenti).

Come anticipato, il Fossil World Timer sarà in vendita in edizione limitata ed è simbolo dell’impegno nell’ambito dell’iniziativa “Make Time For Good”, che mira a dare un contributo alla riduzione del consumo di acqua ed emissioni di gas, in tutto il mondo.

Oltre al lancio di World Time, Fossil celebrerà il suo impegno per l’ambiente anche con l’arrivo di due versioni a carica solare dei più amati modelli di orologio della compagnia: Minimalist e Jacqueline.

Steve Evans, Chief Brand Officer di Fossil, ha dichiarato:

Nel corso degli ultimi due anni, i nostri team hanno lavorato instancabilmente per identificare gli ambiti della nostra attività che hanno il maggiore impatto ambientale e tracciare quindi il percorso migliore verso un cambiamento davvero significativo. Il risultato è una serie di impegni che abbiamo stabilito al fine di lasciare un’impronta più leggera e un mondo migliore per le generazioni future. Alcuni di questi cambiamenti sono: l’introduzione nel nostro assortimento di più materiali ecosostenibili come l’acciaio riciclato e la pelle litehide, l’eliminazione del materiale espanso dagli imballaggi e il fare in modo che tutti i prodotti cartacei siano composti almeno per l’80% da materiale riciclato. Noi di Fossil siamo convinti che, mettendo insieme il nostro tempo e la nostra passione, possiamo apportare un cambiamento duraturo per le persone e il pianeta.”

