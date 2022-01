Fossil implementerà Alexa a bordo dei suoi smartwatch Wear OS

Gli smartwatch Fossil riceveranno presto il supporto di Alexa. Il produttore ha annunciato la notizia durante un briefing online al CES 2022. La società ha anche presentato un nuovo smartwatch con il suo sottomarchio Skagen, chiamato Falster Gen 6, al salone dell'elettronica recentemente concluso. Inoltre, ha collaborato con Razer per una versione in edizione limitata dello smartwatch Fossil Gen 6, che ha debuttato lo scorso anno.

Fossil conferma l'integrazione di Alexa a bordo dei suoi smartwatch

Il supporto per Alexa verrà implementato su entrambi i sopracitati smartwatch nei prossimi mesi. Secondo un rapporto di 9to5Google, Skagen Falster Gen 6 disporrebbe già di un riquadro Wear OS per l'assistente digitale di Amazon, pur non essendo funzionante al momento: verrebbe solo visualizzato il messaggio “Prossimamente”.

Come detto, anche Fossil Gen 6 riceverà questa gradita funzionalità:

“Alexa verrà lanciato nella prima metà di quest'anno sui nostri dispositivi Gen 6, con l'opportunità di essere integrato sui futuri modelli. Avremo più informazioni a ridosso del lancio ufficiale.”

L'azienda non ha però confermato se preveda o meno di implementare l'assistente digitale di Amazon anche sui precedenti smartwatch Fossil.