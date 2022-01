Lenovo: goditi il tour virtuale con le ultime novità del CES 2022

Il CES 2022 è in pieno svolgimento a Las Vegas: Lenovo è tra i produttori che hanno preso parte all'evento. L'azienda cinese, con l'obiettivo di fornire una completa panoramica sugli ultimi dispositivi presentati, ha organizzato un vero e proprio tour virtuale a cui tutti possono partecipare.

Uno sguardo “ravvicinato” sui nuovi prodotti di Lenovo al CES 2022

La procedura da seguire è estremamente semplice. Con il vostro dispositivo sarà sufficiente inquadrare il codice QR che vi mostriamo di seguito:

In alternativa, potrete cliccare su questo link. Fatto ciò, verrete completamente immersi nel Virtual Showcase del CES 2022. Si tratta di un'iniziativa molto interessante, il cui impatto visivo è in grado di coinvolgere in maniera certamente più efficace gli spettatori ed i potenziali clienti. In questo modo riuscirete ad avere un quadro più dettagliato sui Lenovo Yoga 9i, 7i e 6, sui notebook di fascia alta della serie ThinkPad e ThinkBook, per poi finire con i nuovi e performanti PC Legion.