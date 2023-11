FOSSiBOT F2400: sconto 52% per questa ECCELLENTE centrale elettrica portatile

L’eccellente centrale elettrica portatile FOSSiBOT F2400 è finalmente in sconto ed è il momento di approfittarne. A questo prezzo, è difficile riuscire a portare a casa un prodotto così completo e di qualità. Un vero e proprio sistema di backup, anche domestico, che puoi ricaricare tramite pannello solare, presa elettrica, combinando il collegamento alla presa e al pannello, tramite porta accendisigari e persino utilizzando un generatore.

L’energia immagazzinata, meglio se ottenuta a partire dal sole, potrai sfruttarla per collegare dispositivi di vario genere, inclusi elettrodomestici con importante consumo energetico. Infatti, le prese Schuko a tua disposizione fanno affidamento su un inverter che supporta fino a 2400W.

Non perdere l’occasione di portare a casa da Geekmall questo eccellente prodotto, completo e affidabile, a 849,99€ invece di 1799,99€. Segui le istruzioni e sfrutta lo sconto del 52%, possibile solo grazie al Single’s Day:

metti il prodotto nel carrello;

prima di completare l’ordine, applica il codice ” 3A22VUYI “.

Lo ricevi in modo veloce e gratuito, direttamente da magazzino europeo. Inoltre, scegliendo di pagare tramite PayPal, puoi dilazionare l’importo in 3 rate a tasso zero.

La soluzione perfetta per assicurarti una riserva di elettricità in casa – nel caso dovesse andare via – ma non solo. Si tratta del prodotto ideale per quando viaggi in camper, mentre soggiorni in tenda o sei in gita. Infatti, grazie alla possibilità di effettuare la ricarica tramite pannello solare, avrai la totale indipendenza energetica.

Ben 640.000 mAh a tua disposizione per alimentare e ricaricare praticamente di tutto. Infatti, grazie a una massima potenza supportata da 2400W, è in grado di gestire anche lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi, forni elettrici e non solo. A disposizione, diverse prese Schuko, porte USB e ingressi DC: massima libertà di collegamento.

Velocissima la ricarica, grazie alla massima potenza in ingresso di 1100W. Come anticipato, a disposizione hai diversi metodi di ricarica. Insomma, una centrale elettrica portatile di alta qualità, affidabile e decisamente interessante. Non perdere l’occasione di fare un eccellente affare su Geekmall e segui le istruzioni per portare a casa FOSSiBOT F2400 a 849,99€ appena:

L’eccellente sistema arriva a casa in pochi giorni e senza costi aggiuntivi, grazie alle spedizioni da magazzino europeo. Sii veloce però: si tratta di una promozione a tempo super limitato.

