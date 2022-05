Forza Horizon 6 è già in lavorazione, lo sviluppatore a caccia di talenti

Con Forza Horizon 5 che è stato pubblicato solo lo scorso novembre, fa un po’ specie ovviamente parlare già di Forza Horizon 6, considerato che Playground Games supporterà il titolo per diversi anni.

Sta di fatto che la campagna di reclutamento per il nuovo gioco è già iniziata, come è possibile leggere da un’offerta di lavoro dedicata alla ricerca di un Level Designer da inserire nel team di Forza Horizon allo scopo di supportare lo sviluppo del nuovo titolo AAA. Il progetto è attualmente in pre-produzione, quindi passeranno anni prima di vederlo in azione.

Forza Horizon 6 in pre-produzione, mentre si lavora anche su Fable

L’obiettivo della figura ricercata dallo sviluppatore britannico sarà quello di lavorare a stretto contatto con gli environment artists allo scopo di creare e iterare ambienti whitebox per i primi concept di gioco fondamentali.

Poi si passerà alla fase creativa, da far coincidere con l’integrazione di un gameplay per un’esperienza console in alta qualità.

Tanti tecnicismi insomma, che ci confermano comunque che Playground Games sta già pensando alla progettazione del nuovo gioco della serie Forza Horizon. Sebbene il titolo non venga menzionato direttamente, il fatto che si parli specificatamente del team della serie, appunto, lascia presuppore che ci si riferisca al prossimo episodio della saga.

Ricordiamo infatti che Playground Games, dopo l’acquisizione da parte di Microsoft, si è ampliata fino ad includere due team differenti al suo interno. Il primo, ovviamente, per Forza Horizon, mentre il secondo sta attualmente lavorando al reboot di Fable, di cui si spera di vedere qualcosa di più nel corso dello show di Xbox e Bethesda previsto il prossimo 12 giugno.