Forza Horizon 5 è alle porte, il nuovo capitolo del gioco automobilistico è previsto in uscita il prossimo 9 novembre per PC, Xbox One e Xbox Series X|S. In occasione della Gamescom 2021, Microsoft ha pubblicato il trailer di un nuovo controller Xbox dedicato a Forza Horizon 5, caratterizzato da una livrea eccentrica e colorata.

Il controller in edizione limitata uscirà in contemporanea con l'esclusiva Microsoft, è già disponibile in pre-ordine sul sito ufficiale al prezzo di 69,99€. Il design del nuovo controller di certo non passa inosservato, davanti troviamo una finitura gialla trasparente con alcuni schizzi di colore rosa e azzurri, mentre sul retro c'è un'impugnatura antiscivolo che richiama la trama di uno pneumatico. I trigger dorsali RT e LT si tingono di rosa e azzurro, a cotrasto con la scocca bianca sul retro.

Acquistando il particolare controller si ha accesso ad alcuni contenuti aggiuntivi in Forza Horizon, sbloccabili tramite l'apposito codice incluso in confezione.

