Fortnite x Dragon Ball: evento ufficiale, data e primi dettagli

Con un breve messaggio su Twitter, l’account ufficiale di Fortnite ha confermato ufficialmente il rumoreggiato evento crossover con Dragon Ball. Non ci sono per il momento grosse informazioni, ma una data importante: il 16 agosto. In quell’occasione scopriremo in che modo Goku e soci entreranno a far parte dell’universo del giocatissimo battle royale.

Per le prime informazioni possiamo affidarci a ciò che ci hanno raccontato le indiscrezioni nelle scorse settimane: si parla nello specifico di un oggetto che potrebbe alterare in qualche modo il gameplay. Scopriremo presto in che modo.

Fortnite x Dragon Ball: arrivano le skin di Goku, Vegeta, Bulma e altri personaggi?

Gli appassionati attendono ovviamente con trepidazione di sapere quali skin possiamo aspettarci: praticamente scontata la presenza del protagonista Goku affiancato dal rivale-amico Vegeta. Pare ci sia anche Bulma, ma è lecito sperare nell’introduzione di alcuni dei villain più amati, come Freezer, Cell e Majin Bu.

Per il resto possiamo solo aspettare dettagli ufficiali: Epic Games aveva suggerito che potesse esserci qualcosa legata alla Capsule Corp., la grande azienda gestita da Bulma e suo padre. Forse potremo portare in giro delle capsule che si trasformeranno in veicoli o altri oggetti? Staremo a vedere.

Appuntamento quindi fissato per il prossimo 16 agosto, quando lo sviluppatore svelerà tutti i dettagli su questa attesa collaborazione tra Fortnite e Dragon Ball, due saghe che da sole attirano milioni di fan in tutto il mondo.

