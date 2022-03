Fortnite x Assassin's Creed, arrivano i costumi di Ezio Auditore!

Una fuga di informazioni suggerisce che Fortnite si stia preparando ad accogliere anche il franchise di Assassin's Creed nel novero delle sue collaborazioni con famosi marchi della cultura Pop.

Epic Games e Ubisoft devono ancora annunciare il tutto ufficialmente, ma le prime immagini delle skin di Ezio Auditore, l'assassino fiorentino protagonista di una trilogia a lui dedicata, sono già comparse in rete e sono state scovate all'interno della patch 19.40 distribuita ieri dallo sviluppatore. È trapelato anche un video che oggettivamente lascia spazio a pochi dubbi.

Locker Showcase of Ezio Auditore pic.twitter.com/dKtHLHsCgz — GhostScissors – Fortnite Leaks (@GhostScissors_) March 1, 2022

Fortnite x Assassin's Creed, quando escono le skin di Ezio Auditore

Non è noto al momento quando effettivamente arriverà il pacchetto di skin e oggetti dedicato ad Assassin's Creed in Fortnite. Considerato il leak, tuttavia, viene da pensare che non dovremo aspettare parecchio e che entro i prossimi giorni, se non addirittura ore, potrebbe esserci l'annuncio ufficiale da parte di Epic Games e Ubisoft.

Nel frattempo, dal video possiamo notare come ci saranno due skin dedicate ad Ezio Auditore, una con il cappuccio e l'altra con il volto scoperto. Il piccone, neanche a dirlo, non è altro che una spada, mentre la sua emote, e anche qui non è una sorpresa, richiama le due lame celate, simbolo indiscusso della serie Ubisoft.

Restiamo dunque in attesa di capire quando arriverà l'annuncio ufficiale e vi informeremo prontamente in caso di novità. Tra le altre collaborazioni di Fortnite a tema videoludico ricordiamo quelle con Capcom (Street Fighter e Resident Evil), Square Enix (Tomb Raider), Riot (League of Legends), Xbox (Halo, Gears of War) e PlayStation (Horizon Zero Dawn, God of War, Uncharted), per non parlare delle numerose partnership con altri esponenti dell'industria multimediali, tra cinema e serie TV.

Fortnite è uno sparatutto free-to-play battle royale disponibile per PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, iOS e Android.