Fortnite, disponibili le skin di Uncharted: tutti i dettagli

Epic Games ha annunciato che il pacchetto che include costumi e oggetti di Uncharted è adesso disponibile in Fortnite. Nathan Drake e Chloe Frazer sbarcano dunque sull'isola più famosa e popolata del mondo dei videogiochi, con skin ispirati al film disponibile adesso nelle sale e ovviamente alla omonima serie videoludica. A partire dalle ore 15 di oggi, poi, sarà possibile trovare le mappe di Drake sull'isola allo scopo di andare alla ricerca del bottino.

Fortnite x Uncharted: ecco skin e oggetti di Nathan Drake e Chloe Frazer

Il costume di Nathan Drake è disponibile nella variante basata sul gioco Uncharted 4: Fine di un Ladro e anche in quella ispirata al film, con il giovane Nate interpretato da Tom Holland. È possibile passare da uno all'altro in qualsiasi momento nell'armadietto.

Stesso discorso per la co-protagonista Chloe Frazer: possiamo trovare la skin basata sul quarto capitolo della saga e quella ispirata invece alla pellicola cinematografica. Insieme al costume, troveremo il dorso decorativo Zaino di Chloe.

Ovviamente, insieme alle skin, arrivano anche i seguenti accessori:

Piccone Spada di Seconda Mano

Piccone Ascia di Parashurama

Emote Aggiorna il Diario

Infine, come diceva in apertura, a partire dalle 15 ora italiana del 18 febbraio, sarà possibile recuperare le mappe di Drake per andare a caccia del tesoro sepolto. Armati del piccone, ci si potrà godere un bottino davvero prezioso!