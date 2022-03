Fortnite offline per manutenzione: arriva la patch 19.40

Epic Games ha appena confermato di aver iniziato a disabilitare le funzioni di matchmaking di Fortnite, cui server saranno offline oggi martedì 01 marzo 2022 per preparare il debutto dell'atteso aggiornamento 19.40. Non è ancora chiaro quando si potrà tornare a giocare, ma vi informeremo quanto prima non appena ci saranno novità dagli sviluppatori.

We're beginning to disable matchmaking in preparation for the v19.40 update, with server downtime beginning soon.



We’ll let you all know when downtime has ended! pic.twitter.com/AWtCuS9TSW — Fortnite Status (@FortniteStatus) March 1, 2022

Come per ogni patch che arriva durante una stagione, Fortnite si prepara dunque ad accogliere una serie di feature inedite per il gameplay, cosmetici, sfide, quest e nuove armi. I contenuti dell'aggiornamento 19.40 non sono ancora noti, ma possiamo affidarci a ciò che sappiamo grazie a qualche indiscrezione.

Fortnite 19.40: server offline per manutenzione, le novità e quando tornerà online

L'unico contenuto inedito confermato ufficialmente riguarda le nuove skin di Naomi Osaka, per le quali c'è anche un trailer distribuito da Epic Games stessa. Per il resto, potrebbe esserci un nuovo costume legato a Spider-Man, e di un'arma che, stando alle voci di corridoio, potrebbe davvero sorprendere i fan. Si è parlato anche di Batman, visto l'imminente debutto nelle sale cinematografiche del film con Robert Pattinson, ma probabilmente dovremo aspettare qualche giorno.

I server di Fortnite sono offline da oggi martedì 01 marzo dalle 10 ora italiana. Non dovremmo attendere molto tempo per tornare a giocare: in genere, questo tipo di manutenzione non durano troppo e in circa una o due ore il popolare battle royale dovrebbe tornare online.

Nel frattempo, è possibile già iniziare a scaricare l'aggiornamento e attendere che Epic Games fornisca tutte le informazioni ufficiali sulle novità dell'aggiornamento 19.40, che arriveranno nel corso di queste ore in concomitanza con la pubblicazione della patch.

