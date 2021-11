Fortnite verrà bandito in Cina dal 15 novembre

Lo sviluppatore di Fortnite, Epic Games, hanno annunciato ufficialmente che chiuderà il suo popolare titolo battle royale in Cina. L'editore ha rivelato questa notizia sul suo sito Web ufficiale e ha dichiarato che sta per terminare la versione “di prova” del gioco nella regione questo mese.

Perché Fornite non sarà più presente in Cina?

Secondo il post ufficiale, nessun nuovo utente sarà in grado di registrarsi o scaricare il popolarissimo gioco battle royale a partire dal 1° novembre 2021. Inoltre, Epic Games chiuderà completamente i suoi server nella regione il 15 novembre. In questo post, lo studio ha anche ringraziato i suoi giocatori per essere “saliti sull'autobus” e aver partecipato al gioco.

Sfortunatamente, la compagnia non ha offerto alcun motivo specifico sul motivo per cui ha deciso di ritirare la versione mobile di uno dei giochi multiplayer più popolari attualmente sul mercato.

Anche se, tutto qusto potrebbe avere a che fare con le varie restrizioni che ha dovuto affrontare in Asia. Per chi non lo sapesse, la Cina aveva recentemente introdotto un nuovo regolamento che limitava l'orario di gioco per i bambini di età inferiore ai 18 anni che ora possono giocare ai videogiochi solo tre ore alla settimana. In particolare, i videogames lanciati in questa regione devono subire diverse modifiche per conformarsi agli standard locali.

Ciò è particolarmente vero per i Battle Royale che devono rimuovere qualsiasi forma di sangue e allo stesso tempo garantire che il gioco BR sia ritratto come un simulatore di addestramento militare piuttosto che come un videogame. Nonostante sia un importante franchise, Fortnite non è mai stato così popolare in Cina. Su PC domina PUBG, mentre PUBG Mobile ha avuto più successo nei segmenti dei giochi portatili. Fino ad oggi, al videogame di Epic Games in Cina mancavano molte funzionalità e aggiornamenti, inclusi gli acquisti di app e alcuni contenuti DLC.