Fortnite: arriva il crossover con Dune, il nuovo film di Villeneuve

Un nuovo crossover è in arrivo in Fortnite, la celebre battle-royale sta per accogliere Dune, il nuovo film del regista Denis Villeneuve. Ad annunciarlo è il solito leaker HYPEX, in attesa di un comunicato che annunci ufficialmente la collaborazione.

Uscito di recente nelle sale di tutto il mondo, registrando ottimi incassi e un notevole apprezzamento da parte del pubblico, Dune è pronto a fare il suo debutto in Fortnite. Epic Game intende portare i personaggi e molti elementi caratteristici all'interno di Fortnite, consentendo l'acquisto di un pack di elementi cosmetici tramite lo store ufficiale.

Stando alle immagini diffuse da HYPEX, sono in arrivo i costumi di Chani e Paul Atreides, insieme ai rispettivi zaini e un particolare deltaplano Ornithopter, che ricorda le navicelle viste all'interno del film. Non mancano due nuovi strumenti di raccolta e una strana emote, che riprende la particolare camminata utilizzata dai protagonisti per muoversi furtivamente tra le dune di sabbia.

Il noto leaker ha pubblicato anche un video per mostrare tutti gli emementi cosmetici, frutto del crossover tra Fortnite e Dune. La strana ed inaspettata collaborazione potrebbe arrivare nel corso delle prossime settimane, presto Epic Games dovrebbe annunciarne la data di uscita.