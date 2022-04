Fortnite senza costruzioni è un successo: tornano diversi giocatori

Con il lancio dell'ultima stagione di Fortnite, Epic Games ha rivoluzionato del tutto le regole del battle royale più popolare al mondo con la rimozione del sistema di costruzioni.

Si è trattato di un vero e proprio terremoto per il famoso gioco online, essendo una meccanica che ha sempre contraddistinto la produzione, in particolar modo dalla concorrenza. La decisione di rimuoverle inizialmente del tutto, per poi inserire una modalità apposita con cui continuare a giocare in questo modo, pare stia pagando.

Fortnite e il successo della modalità Zero Costruzioni

Il portale The Verge ha pubblicato un lungo ed interessante approfondimento che include delle interviste ad alcuni degli streamer di Fortnite più seguiti. Non tutti si erano detti subito d'accordo con la mossa di Epic Games ma, con il passare delle settimane, hanno evidentemente cambiato idea, apprezzando l'inedita modalità di approccio che si ottiene con la modalità Zero Costruzioni.

Michael “The Fierce Diva” Reynolds, streamer di Facebook Gaming, sostiene ad esempio che una volta essersi abituato al modo in cui ci si sposta sulla mappa senza pensare alle costruzioni ha avuto molto rispetto e apprezzamento per questo. Grazie a questa modalità, ha aggiunto, molti streamer precedentemente assenti sono tornati nel gioco.

Ali “SypherPK” Hassan, streamer di Twitch, pensa che Fortnite stava diventando sempre più inaccessibile a causa del peso eccessivo che avevano le costruzioni nell'economia di gioco.

“Chiunque fosse interessato a giocare in modo semiserio veniva semplicemente distrutto da persone con anni di esperienza nella costruzione e nell'editing“.

Effettivamente, basta guardare le partite delle competizioni ufficiali di Fortnite per comprendere quanto saper costruire sia a dir poco fondamentale per giocare ad altissimi livelli. Grazie alla modalità Zero Costruzioni, invece, il focus si sposta su altre caratteristiche, aprendo ad un'accessibilità che si stava perdendo nel gioco tradizionale.

Twitch ha confermato ai microfoni di The Verge che la prima settimana della nuova stagione, che ha visto l'introduzione della novità, ha coinciso con i record di visualizzazione più alti per il gioco da oltre un anno.

La modalità Zero Costruzioni è la protagonista assoluta di questa stagione di Fortnite, ma non è chiaro se le cose cambieranno nuovamente con la prossima. Secondo gli streamer intervistati dal portale, non c'è alcun motivo di credere che lo sviluppatore possa decidere di rimuoverla se gli appassionati continuano a divertirsi.

Ovviamente, trattandosi di una modalità separata da quella tradizionale, c'è il bisogno che venga aggiornata con il tempo, perché i giocatori ad un certo punto chiederanno di avere di più. Lo streamer Hassan sostiene che Epic Games potrebbe sperimentare diverse soluzioni, al fine di mantenere viva la Zero Costruzioni in modo parallelo al gioco tradizionale.

“La costruzione è stata la chiave del successo iniziale di Fortnite, ma le persone devono capire che il gioco ha fatto molta strada da allora.”

Ha infine sostenuto Hassan.