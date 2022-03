Fortnite raccoglie 50 milioni per l'Ucraina e il governo ringrazia

Lo scorso weekend, il team di Fortnite aveva annunciato l'impegno di devolvere i ricavi totali derivanti dal gioco nel periodo compreso dal 20 marzo 2022 al 3 aprile 2022 in supporto ai soccorsi umanitari per la popolazione colpita dalla guerra in Ucraina.

Questa iniziativa, a cui si è unita anche Xbox, ha già raccolto al 22 marzo oltre 50 milioni di dollari statunitensi. Una cifra imponente che ha ricevuto il plauso da parte del governo ucraino, che ha ringraziato Epic Games per l'impegno.

Fortnite per l'Ucraina: i ringraziamenti del governo locale

Mykhailo Fedorov, vice primo ministro e ministro della Trasformazione Digitale dell'Ucraina, ha ringraziato Epic Games attraverso Twitter:

“Grazie Epic Games per aver capito che la vita delle persone non è un gioco. Il vostro supporto è di cruciale importante per noi“.

Lo sviluppatore si sta muovendo rapidamente per devolvere i suoi aiuti alla popolazione ucraina. Con una FAQ pubblicata sul sito ufficiale, ha spiegato di non aspettare di ricevere i fondi effettivi dalla propria piattaforma e dai relativi partner di pagamento: non appena giunge conferma delle transazioni, queste vengono registrate e i fondi inviate alle organizzazioni umanitarie che includono Direct Relief, il Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia (UNICEF), il Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite (UNWFP) e l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR).

Nel dettaglio, vengono distribuiti tutti i ricavi degli acquisti in denaro reale effettuati in Fortnite tra il 20 marzo 2022 e il 3 aprile 2022, includendo pacchetti V-Buck, Crew di Fortnite, Pass battaglia in dono e pacchetti estetici come il pacchetto Sonda del Vuoto. Vengono inclusi inoltre gli acquisti in negozi fisici di oggetti estetici di gioco e card V-Buck, ammesso che vengano riscattati all'interno del titolo in questa fascia temporale.

Microsoft dal canto suo ha deciso di contribuire alla stessa maniera e devolverà tutti i ricavi netti derivanti dalle vendite di contenuti di Fortnite effettuate su Xbox Store nello stesso periodo in tutti i paesi in cui il gioco è disponibile. Insomma, anche noi giocatori possiamo fare la nostra piccolissima parte, semplicemente acquistando qualcosa con denaro reale nel popolare sparatutto online.