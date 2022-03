Fortnite Capitolo 3 Stagione 2 disponibile: Doctor Strange e le novità

Dopo un breve periodo di manutenzione, Fortnite è tornato online con la seconda stagione del Capitolo 3. C'era molta attesa da parte degli appassionati per scoprire quali fossero le novità previste con questo grande aggiornamento e la prima è una conferma importante: le skin del Doctor Strange, in una nuova collaborazione con Marvel.

L'altra grossa novità è l'abolizione delle costruzioni: per mantenere la copertura, da ora in poi, bisognerà utilizzare uno scudo supplementare oltre alla propria salute e allo scudo base. Lo scudo supplementare sarà il primo a ricevere i colpi e potrà essere riparato anche se arriva a zero. Andiamo con ordine però e cerchiamo di scoprire tutte le novità.

Fortnite Capitolo 3 Stagione 2: addio costruzioni, cosa c'è da sapere

Abbiamo detto innanzitutto della decisione di mettere da parte il processo delle costruzioni, in modo da favorire l'introduzione di uno scudo supplementare che protegga il giocatore durante le fasi di battaglia. Ovviamente, però, non c'è solo questo: sono state aggiunte diverse mosse ai movimenti dell'utente, come uno scatto più incisivo, la possibilità di arrampicarsi su superfici elevate e la spallata, che può essere utile per aprire, ad esempio, velocemente delle porte mentre sarete in corsa.

Vi è poi il ritorno del finanziamento con i lingotti: nel corso della nuova stagione di Fortnite, avrete l'opportunità di dare una mano alla ribellione. Grazie ai lingotti, infatti, potrete contribuire ai dispositivi pro-ribellione e votare gli oggetti da recuperare nel magazzino. Anche qui c'è una novità: dato che il voto riguarderà dei dispositivi torretta, che potremo posizionare nei siti pro-ribellione a difesa della zona.

Tra le altre cose, arrivano nuove armi, come la mitraglietta da combattimento e il vampafucile percussore, e ci sono anche dei graditi ritorni dalla precedente stagione, come il fucile d'assalto Ranger e il fucile a pompa percussione.

Infine, il Pass Battaglia Capitolo 3, Stagione 2 di Fortnite includerà, come detto in apertura, Doctor Strange, insieme a Stregone Supremo e Signore delle Arti Mistiche. Tra i personaggi che potremo sbloccare figurano:

Tsuki 2.0 , che si sblocca subito con il Pass battaglia

, che si sblocca subito con il Pass battaglia Gunnar

Immagine

Kiara K.O.

Origine

Erisa

Nel corso della stagione si potrà sbloccare anche il famoso criminale Predatore. Per tutte le novità su Fortnite Capitolo 3 Stagione 2 ti consigliamo di visitare il sito ufficiale del gioco.