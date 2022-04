Fortnite offline per la patch 20.20, quando torna online? (agg.)

Come aveva già anticipato Epic Games nel tardo pomeriggio di ieri, oggi 19 aprile 2022 Fortnite è offline per manutenzione. Si tratta di un intervento programmato che ha lo scopo di preparare il popolare battle royale all'arrivo dell‘aggiornamento v20.20.

Aggiornamento ore 11:22 – Epic Games fa sapere che la manutenzione è terminata ed è possibile tornare a giocare online a Fortnite. Buon divertimento!

La manutenzione è già iniziata alle ore 9:30 con la disattivazione del matchmaking, che è poi sfociata alle 10 con lo “spegnimento” momentaneo dei server.

Aggiornamento 20.20 e Fortnite offline: quando torna online e le novità della patch

Come sempre accade in questi casi, gli sviluppatori non hanno fornito una finestra temporale sul ritorno online di Fortnite. Se non sorgono problemi, il tutto dovrebbe essere riattivato entro l'ora di pranzo, ma in alcuni casi ci si è protratti anche verso il primo pomeriggio.

Per quanto riguarda invece le novità dell'aggiornamento 20.20 anche qui, come al solito, vige il riserbo più assoluto. Stando alle ultimissime indiscrezioni potrebbe prendere piede una nuova collaborazione con Marvel, che potrebbe permettere agli appassionati di acquistare la speciale skin di Spider-Man 2099.

Per il futuro di Fortnite le indiscrezioni sono ancora più interessanti, specialmente per gli appassionati di Star Wars. Pare infatti che con la Stagione 3 vedremo Darth Vader, iconico villain della saga, come nuovo boss dell'isola. Ovviamente sarà possibile acquistarne la skin, insieme ad altri oggetti speciali. L'alter ego di Anakin Skywalker potrebbe essere accompagnato da altri personaggi, come Indiana Jones, o chissà che non arrivi anche il costume di Obi-Wan Kenobi, considerata la serie TV Disney+ che sarà disponibile da fine maggio, quasi in concomitanza con la nuova stagione del gioco online.