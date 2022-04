Fortnite: skin di Darth Vader e Indiana Jones in arrivo, ci sono conferme

La Stagione 3 del Capitolo 3 di Fortnite potrebbe arricchirsi davvero di personaggi illustri della cultura pop. Vi avevamo già parlato di Darth Vader, iconico villain di Star Wars per il quale arriva un'ulteriore conferma, ma adesso si parla anche di un altro grande protagonista degli anni '80: Indiana Jones.

Sì perché come scrive l'account Twitter di “Shiina”, che riporta delle indiscrezioni rilanciate da TaborTime, noto leaker e youtuber di Fortnite, entrambi i personaggi faranno parte della prossima stagione del battle royale. Nel caso di Darth Vader, si dice addirittura che sarà il boss dell'isola!

Fortnite: quando escono le skin di Darth Vader e Indiana Jones?

Per la conferma ufficiale dovremo ovviamente aspettare l'inizio della Stagione 3 del Capitolo 3 di Fortnite, previsto per il 4 giugno 2022. In quella data avremo probabilmente la disponibilità di una o di entrambe le skin, ammesso che le indiscrezioni siano vere, si intende. Le fonti tuttavia sono molto affidabili e considerata anche la coincidenza con l'uscita della serie TV su Obi-Wan Kenobi è più che lecito attendersi contenuti legati a Star Wars.

Per Darth Vader del resto ci sono state già altre conferme ed una cosa simile è accaduta per Indiana Jones, cui skin e oggetti pare siano in lavorazione da diverso tempo. Resta da vedere se saranno lanciate contemporaneamente o se in un periodo leggermente distante tra le due.

Nel frattempo, ti ricordiamo che in Fortnite sono da poco arrivati i contenuti legati alla serie di Assassin's Creed, con le skin di Ezio Auditore ed Eivor, insieme ad oggetti direttamente tratti dal franchise di Ubisoft.