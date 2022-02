Star Wars Obi-Wan Kenobi su Disney+, svelata la data di uscita?

Star Wars Obi-Wan Kenobi è una delle serie TV più attese su Disney+ del 2022. Incentrata sull'iconico personaggio della saga cinematografica, interpretato ancora una volta da Ewan McGregor, si porrà come un interessante ponte narrativo tra Episodio III ed Episodio IV. Ora, secondo alcune fonti vicine al The Hollywood Reporter, pare ci sia finalmente anche un periodo di uscita.

Star Wars Obi-Wan Kenobi esce su Disney+ a maggio?

La testata riporta in particolare un tweet, poi cancellato, da parte di Brandon SanGiovanni, manager di Disney+, in cui lasciava intendere che la serie TV dedicata a Obi-Wan Kenobi sarebbe uscita nel mese di maggio. Subito dopo, SanGiovanni ha spiegato che si stava riferendo al fumetto annunciato nella stessa giornata, ma è stato poi costretto a rendere privato il profilo per via dei fan che non credevano alla precisazione.

The Hollywood Reporter conferma che, secondo le sue fonti, l'obiettivo sarebbe quello di lanciare lo show proprio a maggio ma, come si suol dire in questi casi, non è ufficiale finché non sarà ufficiale. Si ipotizza che la serie TV possa arrivare il 4 maggio, il cosiddetto “Star Wars Day”, ma anche il 25 dello stesso mese.

In ogni caso, Obi-Wan Kenobi è solo uno dei progetti legati alla nota saga fantascientifica che Disney+ ospiterà nel suo catalogo nei prossimi mesi. Oltre alle prossime puntate di The Book of Boba Feet, in estate è prevista la serie TV su Andor, personaggio visto in Rogue One: A Star Wars Story, ma si è in attesa anche della seconda stagione di The Bad Batch, show animato tratto da Clone Wars.