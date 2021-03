In occasione della stagione 6 di Fortnite sono intervenuti i fratelli Russo, per creare il bellissimo trailer cinematografico che segna la fine della season 5 del celebre battle royale.

Antony e Joe Russo hanno diretto ben 4 film del Marvel Cinematic Universe, ovvero Capitan America: The Winter Soldier (2014), Civil War (2016), Avengers: Infinity War (2018) e Avengers: Endgame (2019), l’ultimo è diventato il secondo film col maggior incasso nella storia del cinema.

Un curriculum da urlo per i fratelli Russo, chiamati da Epic Games per dirigere il trailer pubblicato qualche giorno fa per il debutto della nuova stagione di Fortnite. Durante un’intervista al sito Variety, il direttore creativo Donald Mustard ha dichiarato che il finale dell’evento Crisi Zero segna un punto di svolta importante per il futuro del capitolo 2 di Fortnite, per questo si è reso necessario l’intervento dei fratelli Russo, per raccontare la trama del gioco come solo loro sono in grado di fare.

In effetti il trailer ha riscosso un gran successo, i movimenti dei personaggi e le cinematiche ricordano molto le scene d’azione delle ultime opere Marvel. I due registi hanno dichiarato quanto segue:

“Lavorare con Epic Games è stato fantastico, Fortnite è un elemento fondamentale della cultura pop degli ultimi anni e Donald Mustard è un narratore visionario in grado di immergerci in territori inesplorati.”

La collaborazione di Fortnite con due personalità così importanti chiarisce la direzione creativa intrapresa dal famoso battle royale, visto il successo del trailer della stagione 6 non escludiamo che nel prossimo futuro i fratelli Russo possano intervenire di nuovo alla creazione di un filmato del genere.

Leggi anche: Fortnite Stagione 6: ecco il trailer, in arrivo le skin di Neymar e Lara Croft

Videogames