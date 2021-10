Fortnite: Epic ammette che la modalità "Impostori" è ispirata ad Among Us

Dopo circa 2 mesi dal lancio della modalità “Impostori” in Fortnite, Epic Games ha finalmente ammesso di aver preso spunto da Among Us, l'ottimo party game sviluppato da InnerSloth.

Proprio oggi Epic ha pubblicato un nuovo post per illustrare le novità in arrivo sulla celebre battle royale con l'aggiornamento 18.20, la patch introduce alcune migliorie anche per la suddetta modalità di gioco. Nel paragrafo dedicato a “Impostori” si legge:

“La v18.20 porterà miglioramenti per la modalità di gioco Impostori, ispirata dal gioco Among Us di InnerSloth“

Per la prima volta Epic ammette di essersi ispirata ad Among Us, a qualche mese di distanza dalle accuse di plagio mosse proprio da InnerSloth, software house dietro l'enorme successo del party game per PC, console e mobile. Non sappiamo se queste dichiarazioni siano frutto di una pressione da parte dei legali di InnerSloth.

Subito dopo l'annuncio di “Impostori”, alcuni sviluppatori del team indie avevano confrontato la mappa mostrata da Epic con quella di Among Us, evidenziando un'inequivocabile somiglianza. Ad avvalorare questa ipotesi era intervenuto un utente, realizzando un semplice schema che chiariva la palese somiglianza tra le due ambientazioni di gioco.