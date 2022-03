Fortnite Capitolo 3 Stagione 2, oggi tornano le costruzioni?

Potrebbe durare meno del previsto l'esperienza di Fortnite senza costruzioni, introdotta con la Stagione 2 del Capitolo 3. Stando ad alcune indiscrezioni in rete, riportate dall'affidabile profilo Twitter di FortniteBR, pare infatti che Epic Games abbia deciso di reintrodurre le meccaniche che permettono di costruire durante le partite del popolare battle royale.

Una voce che si era diffusa già la scorsa settimana, subito dopo l'arrivo della nuova stagione con questa novità che per la prima volta nella storia del gioco aveva rimosso le costruzioni. In attesa dell'ufficialità, adesso ci si chiede se la modalità senza costruzioni rimarrà comunque facoltativa.

Building will return in core modes tomorrow. #Fortnite pic.twitter.com/ovDYQnFKiM — Fortnite News 💥 (@FortniteBR) March 28, 2022

Fortnite, oggi tornano le costruzioni?

Sarebbe previsto dunque per oggi, 29 marzo 2022, il ritorno delle meccaniche che danno la possibilità ai giocatori di Fortnite di costruire varie strutture nella mappa di gioco per difendersi dagli attacchi avversari. La novità era stata accolta generalmente in modo favorevole dagli appassionati, ma in molti sentivano già nostalgia di un sistema comunque collaudato nel corso degli anni.

Altre voci di corridoio affermano che Epic Games sarebbe soddisfatta dall'esperimento e per questo avrebbe deciso di dare una possibilità facoltativa di continuare a giocare il titolo con una apposita modalità priva delle costruzioni. Lo stesso Ninja, uno degli streamer più famosi di Fortnite, si è espresso in modo favorevole in tal senso, segno che possono esserci due visioni diverse tra gli appassionati del gioco.

Staremo a vedere dunque se ci saranno novità in tal senso già nelle prossime ore. Fortnite è disponibile in free-to-play per PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S e Android.