Fortnite, la skin di Doctor Strange è la prossima collaborazione Marvel

Fortnite potrebbe estendere ulteriormente la sua già ampia lista di collaborazioni con la cultura pop, in particolare con i personaggi dell'universo cinematografico Marvel.

ShiinaBR, noto leaker e dataminer del popolare gioco online Epic Games, ha sentito da alcune fonti fidate che un pacchetto di skin e oggetti dedicato al Doctor Strange è il nuovo accordo raggiunto tra lo sviluppatore e Marvel. Non è chiaro per il momento quando potrebbe arrivare, ma ci sono buone possibilità che sia tra le novità previste con la Stagione 2.

Fortnite: quando arriva la skin del Doctor Strange?

Ovviamente, i fan hanno già iniziato ad ipotizzare che genere di contenuti possiamo aspettarci da questa collaborazione. Il Mantello della Levitazione, ad esempio, potrebbe essere utilizzato per spostarci rapidamente sulla mappa.

In attesa di saperne di più, dall'universo Marvel arriverà presto Mary Jane Watson, lo storico intreccio amoroso di Spider-Man, nella versione tratta dai fumetti e non quella vista negli ultimi film dell'Universo Cinematografico. Il Doctor Strange potrebbe dunque rientrare in questo pacchetto di novità.

Per avere informazioni ufficiali dovremo attendere comunque i prossimi giorni, fino a quando non si avranno notizie definitive sui contenuti della Stagione 2 di Fortnite Capitolo 3. Va sottolineato che il gioco non starebbe guardando soltanto all'universo Marvel, ma potrebbe esserci anche qualcosa legata a Batman, per festeggiare il film di recente uscita con Robert Pattinson.

Sono del resto gli ultimi giorni della Stagione 1 e l'attesa verso le novità previste con la prossima si fa sempre più forte.

Fortnite è disponibile in free-to-play per PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X/S e Android.