Fortnite avrà la visuale in prima persona come negli sparatutto?

Il debutto della Stagione 3 del Capitolo 3 di Fortnite ha portato con sé numerose novità per tutti gli amanti del popolare sparatutto in terza persona battle royale. La nuova stagione durerà circa 15 settimane, quindi c’è tutto il tempo per Epic Games per pensare a qualche sorpresa a livello di funzioni: tra queste, la possibilità di testare una visuale in prima persona.

Hypex, uno degli insider di Fortnite più prolifici, ha pubblicato un aggiornamento su Twitter in cui svela che lo sviluppatore sta lavorando ad una modalità in prima persona, che renderebbe il gioco come un tradizionale sparatutto. La fonte specifica che il progetto è ancora in lavorazione nelle fasi iniziali, ma a suo modo di vedere funzionerebbe davvero bene con la modalità Zero Costruzioni.

Fortnite diventa un FPS? Cosa dice il rumor

L’obiettivo di Epic Games è quello di mantenere alto il livello di attenzione verso il gioco e magare attirare nuovi fan con novità più o meno rivoluzionarie. Così è stato appunto per la modalità Zero Costruzioni, inizialmente inserita come test e poi resa stabile come alternativa a quella tradizionale, e così potrebbe essere per questa visuale in prima persona, per offrire un punto di vista diverso, letteralmente, dell’esperienza ludica del battle royale.

La voce può naturalmente essere del tutto infondata e per adesso non riceve altre conferme. Dato che Fortnite però ci ha abituato a diverse sorprese, non rimane che attendere eventuali annunci nei prossimi mesi, per quello che sarebbe l’ennesimo terremoto per il gioco più popolare al mondo.

Fortnite è disponibile per Nintendo Switch, PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S e Android.

