Fortnite: arrivano tornado e fulmini con la nuova patch!

Fortnite si arricchisce con un'interessante novità grazie alla patch 19.01 disponibile da ieri 11 gennaio.

Epic Games annuncia infatti il debutto delle nuove condizioni meteo, come tornado e fulmini, pensate per aggiungere ulteriore pepe alle già ricche e coinvolgenti partite del popolare sparatutto battle royale. Precisiamo tuttavia che non saranno incluse nella playlist competitiva.

Fortnite, come usare tornado e fulmini a proprio vantaggio

E non bisogna vedere queste novità come delle minacce da cui fuggire inesorabilmente. Come spiega lo stesso sviluppatore sul blog ufficiale, lasciarsi catturare da un tornado, ad esempio, può essere utile per fuggire momentaneamente da una mischia in cui potevate sentirvi in pericolo.

Una volta dentro il tornado potrete decidere quando volete il momento in cui lanciarvi in planata oppure lasciare che sia il destino a sputarvi fuori: in ogni caso, eccezionalmente, non subirete danni da caduta.

Lo stesso discorso vale per i fulmini: non appena vedrete formarsi dei nuvoloni neri, lasciate che vi colpiscano. Da una parte subirete lievi danni e vedrete incendiarsi l'area circostante, ma al contempo ne guadagnerete in agilità, diventando temporaneamente più veloci.

Per farsi colpire da un fulmine è consigliabile raggiungere velocemente uno specchio d'acqua oppure arrampicarsi nel punto più alto vicino alla nuvola. Ovviamente, non sarà possibile attirare un secondo fulmine consecutivamente, quindi usate il vantaggio in modo intelligente.

Per l'occasione, torna anche la Pistola a Razzi, utile per alimentare le fiamme che si formeranno dalle fulminazioni: la potrete trovare nei forzieri, per terra o nelle consegne di rifornimenti.

Infine, Epic Games annuncia anche la “Settimana Vorticante“: fino alle 15 ora italiana del 17 gennaio, dunque, le probabilità di incontrare tornado saranno molto più elevate del normale. Una mossa voluta proprio per festeggiare la novità. Pronti a farvi risucchiare?