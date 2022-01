Fortnite, arrivano i crossover con Mass Effect, Destiny e altre saghe?

Fortnite ci ha abituato a tante collaborazioni importanti con franchise e icone della cultura pop. Solo di recente abbiamo visto l'arrivo di personaggi del calibro di Boba Fett, Green Goblin da Marvel e altre ancora. Adesso, Epic Games sta lavorando per capire quali partnership potrebbe attivare in futuro e un sondaggio lanciato tra gli utenti ci fornisce degli indizi particolarmente interessanti.

I futuri crossover di Fortnite tra Mass Effect, Destiny, Avatar e non solo

Il sondaggio è stato condiviso da SentinelCentral su Twitter e, oltre a includere personaggi già esistenti, come Spider-Man di Marvel, abbiamo anche figure che non sono ancora comparse nel popolare gioco online: prendiamo il caso di Ang e Iroh di Avatar The Last Airbender, ad esempio, ma anche Zavala e Soris di Destiny, per non parlare delle versioni al maschile e al femminile del comandante Shepard di Mass Effect.

Sono presenti anche franchise un po' più di nicchia come Yakuza di Sega o Streets of Rage. Ovviamente, la presenza di tutte queste voci nel sondaggio non implica che vedremo tutti questi personaggi nei futuri crossover di Fortnite, ma è un modo per Epic Games di valutare le preferenze dei suoi fan, cosa che potrebbe portare poi a decisioni in tal senso da annunciare nei mesi successivi.

Insomma, dire che una skin del comandante Shepard, ad esempio, arriverà prossimamente nello sparatutto battle royale è ancora presto: stesso discorso vale per le altre possibilità prese in considerazione dal sondaggio. A questo punto però, considerata l'estrema popolarità di Fortnite e il modo sempre attento con cui ha cavalcato ciò che è in tendenza nella cultura pop contemporanea, non è da escludere nulla.