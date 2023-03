Forspoken PS5 Physical Edition in offerta su Amazon: risparmia il 38%

Se sei un gamer affiatato, non puoi mai perderti le ultime novità sul mercato, specie se hai la fortuna di avere la tua PS5 ben piazzata sulla scrivania, imponente e solenne. Forspoken è uno degli ultimi titoli sviluppati da Square Enix, disponibile dal 23 gennaio 2023. Forse non ci crederai, ma è già acquistabile ad un prezzo conveniente. Non perderti questa occasione su Amazon e acquista Forspoken PS5 a soli €49,99 anziché €79,99, con uno sconto del 38% con Prime.

Forspoken PS5: un’odissea avvincente

Il titolo austriaco Forspoken, ideale dai 18 anni in su, è una vera e propria odissea fantasy ricca di sorprese. Guida la protagonista, l’eroina Frey, in un viaggio indimenticabile, alla ricerca della strada di casa dopo essersi trovata misteriosamente catapultata in una terra antica e fantastica. Forspoken è un open world bellissimo e crudele: esplora i regni di Athia, una terra incantata abitata da creature soprannaturali portate in vita da tecnologie d’avanguardia.

Avanza nel gioco a colpi di parkour intuitivo e di magia, i punti forti del gameplay: arrampicati sulle pareti, salta sui canyon con effetti da capogiro e immergiti in questa fantastica avventura ricca di paesaggi sconfinati. Con gli incantesimi personalizzabili il combat system diventa più entusiasmante; combatti contro le creature corrotte e sconfiggile. Alternerai diversi stili di gioco, da quelli più strategici a quelli metodici, alternando momenti di pura azione e velocità ad altri che riusciranno ad emozionarti.

Se vuoi provare a vivere una nuova avventura fantasy, acquista la copia fisica di Forspoken PS5 a soli €49,99 anziché €79,99. Per rendere la tua esperienza di gioco ancora più avvolgente, dai un’occhiata alla nuova offerta di Amazon: il Monitor Gaming Lenovo a €139,00. Se cerchi altri titoli del momento, non puoi perderti la versione standard di Hogwarts Legacy PS5 Physical Edition a soli €58,90 su eBay, anziché €74,98 da store ufficiale.

