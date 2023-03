Monitor Gaming Lenovo 23.8": acquistalo a un prezzo BOMBA su Amazon

Per le tue lunghe sessioni di gaming non puoi non affidarti a Lenovo, un marchio che ti garantisce prestazioni ottimali, maggiori dello standard. Per immergerti totalmente nell’azione, hai bisogno di un monitor che possa offrirti immagini vivide, realistiche, senza risparmiare sulle nuove tecnologie di defaticamento e salvaguardia dei tuoi occhi. Regalati un’esperienza di gioco in Full HD con il Monitor Gaming Lenovo, al prezzo di €139,00.

Monitor Gaming Lenovo: un marchio, una garanzia

Il modello G24e-20 di 23.8″ è un prodotto Lenovo di elevata qualità. Puoi giocare con una risoluzione di 1920 x 1080p e una frequenza di 100Hz, con overclock fino a 120Hz. La luminosità arriva fino a 300 nits. con una precisione colore del 95%, con questo monitor puoi giocare e ammirare immagini chiare, nitide e realistiche. Il rapporto d’immagine è di 16:9, con rapporto di contrasto 3000:1 che visualizza più livelli di grigio rispetto allo standard presente ora sul mercato, per immagini vivide e un’uscita video straordinaria, perfetta per un gamer come te. La funzionalità AMD FreeSync Premium ti consente di ottenere una risposta dello schermo immediata, con tempo di latenza di 1 ms. Essa inoltre riduce al minimo gli artefatti visivi e eventuali disallineamenti dell’immagine.

Questo monitor sfrutta gli strumenti del software Lenovo Artery integrato. Puoi visualizzare il conto alla rovescia del tempo di gioco, così come il punto di mira, per donarti un ampio margine di vantaggio nell’azione competitiva. Lo schermo è dotato infine di tecnologia Natural Low Blue Light, EyeSafe e Flicker Free, in modo che il tuo occhio non si affatichi durante le lunghe sessioni di gaming. Il suo design minimal ed elegante vede bordi ultrasottili su tre lati. Il supporto non è ingombrante, ha uno stile accattivante con forme sinuose. Puoi inclinare il monitor Lenovo da -5° a +22°. Esso è dotato, inoltre, di comodo supporto VESA per fissaggio a muro. Possiede output DP e HDMI (il cavo è incluso nella confezione).

