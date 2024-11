Forno Ariete per due pizze che cuocono in appena 4 minuti, che bomba

Sei anche tu una tartaruga ninja, e non ovviamente per le arti marziali ma perché ami la pizza? Allora non perdere questa straordinaria occasione che trovi solo su eBay. Se fai in fretta puoi mettere nel tuo carrello il forno Ariete per due pizze a soli 141,28 euro, invece che 146,28 euro, inserendo il codice promozionale PSPRNOV24 al momento del pagamento.

Tieni presente che il prezzo di listino è molto più alto di quello segnato su eBay e quindi adesso il risparmio è davvero notevole. Si tratta infatti del prezzo più basso del Web. Inoltre se preferisci puoi dilazionare il pagamento in 3 rate da 48,70 euro senza interessi con Klarna.

Forno Ariete che cuoce due pizze contemporaneamente

Già la versione da una pizza era spettacolare ma questo forno Ariete ti permette addirittura di cuocere due pizze contemporaneamente in appena 4 minuti. Davvero una cosa incredibile. Grazie a due pietre refrattarie e due serpentine riesce ad avere un effetto spettacolare, come se la ordinassi in pizzeria.

Inoltre possiede due termostati regolabili che ti permettono volendo di fare due cotture in modi diversi. Puoi cuocere da una parte la pizza e dall’altra il pane. Puoi anche scaldare le brioche o tenere al caldo alcune pietanze. Pesa solo 11 kg e, nonostante la sua straordinaria versatilità, non è molto ingombrante e lo puoi mettere praticamente ovunque nella tua cucina. È realizzato in acciaio e quindi robusto e resistente all’usura. Non serve essere degli esperti per fare una pizza buonissima.

Come ti dicevo si tratta del prezzo più basso del Web e quindi devi fare proprio in fretta. Se non vuoi rischiare di arrivare troppo tardi quando non ci sono più unità disponibili, vai adesso su eBay e acquista il tuo forno Ariete per due pizze a soli 141,28 euro, invece che 146,28 euro. Per averlo a questo prezzo ricordati di inserire il codice promozionale PSPRNOV24 al momento del pagamento. Lo riceverai a casa tua in pochi giorni senza pagare la spedizione.