Forno a microonde Beko da 23 litri: OCCASIONE pazzesca (-33%)

Vai sempre di corsa, stare dietro ai fornelli diventa quasi impossibile e anche riscaldare un piatto di pasta diventa complicato? Vorresti velocizzare il tutto senza rinunciare ad un piatto caldo a pranzo o a cena? Nessun problema, per tua fortuna, su Amazon c’è proprio quello che fa al caso tuo. Infatti, avrai la possibilità di portarti a casa questo magnifico forno a microonde Beko da 23 litri al prezzo a dir poco imperdibile di soli 93 euro circa invece di quasi 140 euro.

Grazie allo sconto bomba del 33%, potrai acquistare questo utilissimo elettrodomestico con un risparmio veramente niente male. Perfetto per cuocere qualsiasi pietanza, questo forno è provvisto della funzione Grill, grazie al quale potrai gustare buonissimi piatti a base di pesce, pollo, manzo o verdure croccanti e dorati. Quindi, il cibo avrà lo stesso gusto di una buonissima grigliata, ma sarà corro al microonde.

La presenza di una utilissima Luce Interna ti consentirà di tenere sempre sotto controllo la cottura ed evitare che il cibo trabocchi mentre è in fase di cottura. Se vai sempre di corsa, la funzione defrost ti permetterà di scongelate facilmente i cibi congelati. Ti basterà semplicemente inserire i tuoi alimenti surgelati all’interno del forno, perché escano scongelati e pronti.

Non manca il Timer digitale di 95 minuti con piatto girevole di 27 cm. Il suo design pulito con linee essenziali, si adatterà perfettamente ad ogni tipo di arredamento della cucina, anche al tuo. Con una potenza da 900 W e 5 livelli di potenza, questo forno è perfetto per ogni tipo di alimento.

Dunque, non ti resta che correre su Amazon e acquistare subito questo ottimo forno a microonde Beko da 23 litri in offerta al prezzo di soli 93 euro. Affrettati, questo elettrodomestico sta andando a ruba, non perdere questa occasione imperdibile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.