Formula 1 GP Arabia Saudita: dove vederlo in streaming e in TV

Dopo la gara emozionante della scorsa settimana, i piloti della Formula 1 2022 sono già pronti per scendere in pista con il GP in Arabia Saudita. Sembra proprio che quest'anno si prospetti un campionato infuocato che vedrà battersi le migliori scuderie nella lotta al podio.

Ovviamente, tutti gli appassionati non vedono l'ora di gustarsi la prossima gara che ci vedrà impegnati in un fitto calendario anche questo fine settimana. Infatti, nella due giorni che precedono la competizione vera e propria potremo assistere alle prove libere, che permetteranno ai piloti di prendere ancora più dimestichezza con il circuito e anche con le condizioni ambientali, e alle qualifiche, che definiranno la griglia di partenza.

Quindi sembra proprio sia tutto pronto per la Formula 1 GP Arabia Saudita 2022 che si giocherà sul circuito di Jeddah. Non ci resta che dare un'occhiata al programma di questo Gran Premio e a come vederlo in streaming e in TV. Preparatevi perché con molta probabilità ne vedremo delle belle!

Formula 1 GP Arabia Saudita in streaming e TV

Come di consueto, la Formula 1 sarà anche questa volta trasmessa sia in TV che in streaming. Le soluzioni sono molteplici, ma ovviamente, per quanto riguarda le dirette di questa tre giorni, è previsto un abbonamento alla Pay TV.

Infatti, per poter vedere le prove libere, le qualifiche e la gara in televisione è necessario avere un contratto con Sky. In sostanza, tutte e tre le tappe di questo Gran Premio saranno trasmesse in diretta su Sky Sport F1 e Sky Sport 1.

Nondimeno, sarà possibile vedere la gara in differita sul canale TV8 del digitale terrestre, al numero 8 del telecomando. La registrazione della gara sarà trasmessa domenica 27 marzo alle ore 19:30.

Tuttavia, è anche possibile assistere a tutti e tre gli appuntamenti tramite streaming. Ciò richiederà una buona connessione internet, ma vi permetterà di vedere la Formula 1 direttamente su dispositivi mobili, se siete in viaggio, o anche tramite smart TV.

Le soluzioni, in Italia, per vedere la diretta delle sessioni del GP in Arabia Saudita sono fondamentalmente 2 e al costo: Sky Go e NOW TV. Invece, se vi accontentate di assistere alla gara in differita, TV8 la propone in streaming sulla sua pagina ufficiale.

Comunque, sarà possibile vedere le gare gratuitamente e in diretta streaming utilizzando un buon VPN come NordVPN. In questo caso dovrete collegarvi poi a channels prestabiliti che vi elenchiamo qui sotto:

ESPN 🇺🇸 (paid);

FuboTV 🇺🇸 (paid);

TSN 🇨🇦 (paid);

RDS 🇨🇦 (free);

Kayo Sports 🇦🇺 (paid);

Sky Sports 🇬🇧 (paid);

BBC Radio Iplayer 🇬🇧 (free);

All4 🇬🇧 (free);

TV Now 🇩🇪 (paid);

ServusTV 🇦🇹 (free);

ORF 🇦🇹 (free);

SRF 🇨🇭 (free);

MatchTV 🇷🇺 (paid);

Viaplay 🇸🇪 (paid);

Eleven Sports 🇵🇱 🇵🇹 (paid);

Hot Star 🇮🇳 (paid).

Calendario F1 Arabia Saudita

Dopo la Formula 1 GP del Bahrain, ci attende la seconda tappa. Quindi ci concentreremo nel dettaglio sul calendario completo delle date e degli orari della Formula 1 GP Arabia saudita di questa tre giorni. In questo modo non vi perderete alcuna tappa che, speriamo, porterà il vostro pilota preferito sul podio.

Venerdì 25 marzo:

prove libere 1: ore 15.00;

prove libere 2: ore 18.00.

Sabato 26 marzo:

prove libere 3: ore 15.00;

qualifiche: ore 18.00.

Domenica 27 marzo: