FOLLIA su Amazon: Xiaomi Redmi Note 13 da 128GB tuo a soli 169€

Di smartphone ce ne sono veramente tantissimi e a volte scegliere quello giusto diventa un'impresa. Xiaomi Redmi Note 13 a 169,90 euro, invece che 199,90 euro.

È vero che lo sconto del 15% potrebbe non sembrare tantissimo ma perché pagare di più quando si può avere lo stesso prodotto a meno? Nonostante sia pensato per chi non vuole spendere molto rimane comunque uno smartphone affidabile e robusto. Sicuramente uno dei migliori a questo prezzo.

Xiaomi Redmi Note 13 a prezzo Hot

È indubbiamente il costo basso a far luccicare i nostri occhi ma non è tutto fumo. Andiamo quindi a vedere le sue caratteristiche principali:

Design: ha un peso di soli 188,5 grammi e uno spessore di appena 7,97 mm, dunque molto leggero e maneggevole.

ha un peso di soli e uno spessore di appena 7,97 mm, dunque molto leggero e maneggevole. Display: si presenta con un generoso display AMOLED da 6,67 pollici con frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz protetto da un Corning Gorilla Glass 3.

Performance: monta il potente processore Snapdragon 685 con a supporto 6 GB di RAM . Gode di 128 GB di memoria interna che puoi espandere fino a 1 TB con una scheda microSD.

monta il potente processore con a supporto . Gode di che puoi espandere fino a 1 TB con una scheda microSD. Fotocamera: ha una bellissima fotocamera tripla con sensore principale da 108 MP e fotocamera frontale da 16 MP per scatti spettacolari.

Come avrai compreso è sì uno smartphone entry level ma non delude affatto. Xiaomi Redmi Note 13 a 169,90 euro, invece che 199,90 euro.